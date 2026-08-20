La alta demanda global de expertos en plataformas tecnológicas impulsa la elección de contratos flexibles y pagos en moneda extranjera

Empresas en Oil & Gas y Vaca Muerta ofrecen los salarios SAP más altos, compitiendo con ofertas dolarizadas.

La alta demanda de consultores SAP se debe a la complejidad técnica y fuerte competencia internacional.

Dentro del ecosistema tecnológico argentino existe un segmento profesional que escapa a las reglas convencionales del empleo en relación de dependencia: los especialistas dedicados a la arquitectura, configuración e implementación de SAP, el sistema de gestión empresarial (ERP) más utilizado por corporaciones y multinacionales a nivel global.

De acuerdo con el informe salarial y de tendencias elaborado por la División Technology de Adecco Argentina en agosto de 2026, las posiciones vinculadas a este entorno perciben ingresos que oscilan entre $3.200.000 y $5.500.000 mensuales en firmas medianas, trepando hasta un rango de $4.000.000 a $12.000.000 en grandes corporaciones.

La magnitud de estos ingresos responde a una combinación de escasez extrema de profesionales certificados y una fuerte competencia internacional, lo que llevó a que la mayoría de estos especialistas elija prestar servicios como contratistas independientes bajo esquemas tarifarios dolarizados.

Referencias salariales del sector tech. Fuente: Adecco Argentina

Por qué existe tanta demanda y diferencia salarial en los puestos de SAP

La valorización de estos perfiles radica en la complejidad técnica que demanda adaptar la plataforma a las necesidades particulares de cada industria.

Especialistas de selección de Adecco remarcaron en declaraciones a las que accedió iProUP que el mercado no busca operadores administrativos del sistema, sino profesionales con capacidad para intervenir en el núcleo de la herramienta.

Arquitectura y parametrización: Desarrollo, programación y adecuación de procesos de negocio complejos a la lógica del software

Migraciones y nuevas versiones: Proyectos de actualización hacia infraestructuras en la nube (como SAP Cloud / SuccessFactors) que requieren meses de trabajo continuo

Especialización por módulos críticos: Alta demanda en módulos financieros (FI), de ventas y distribución (SD), gestión de materiales y compras (MM) y administración de bases y sistemas (Basis)

Por qué los consultores prefieren contratos temporales en lugar de un puesto fijo

La dinámica de contratación de estos perfiles consolidó un cambio cultural en el que el trabajo por tiempo indeterminado dejó de resultar atractivo frente a los esquemas por objetivos.

Las búsquedas corporativas revelan que los consultores sénior están habituados a desempeñarse bajo contratos por proyecto con una duración estimada de entre 6 meses y 2 años.

Al trabajar bajo la modalidad de facturación independiente, los profesionales acceden a tarifas horarias fijadas en moneda extranjera y mantienen la libertad de alternar entre múltiples implementaciones.

Esta modalidad impone un desafío complejo para las empresas locales: para cubrir una vacante estratégica en sus áreas de sistemas, deben competir de forma directa contra ofertas de compañías del exterior que contratan talento remoto argentino bajo esquemas completamente dolarizados.

Qué industrias convalidan los ingresos más altos para los perfiles de gestión

La dispersión en las remuneraciones del segmento SAP también está condicionada por el nivel de rentabilidad del sector económico que contrata.

Durante la presentación de Adecco se destacó que las firmas vinculadas a Oil & Gas y energía en Vaca Muerta lideran las escalas salariales más altas del país, superando a las industrias automotrices, textiles o de consumo masivo para garantizar la continuidad operativa de sus sistemas de suministro y logística en yacimientos.