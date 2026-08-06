La entrada en vigor de MiCA impulsa nuevos tipos de estafas en la UE, donde los ciberdelincuentes suplantan a las exchanges para robar fondos

Suplantan exchanges y reguladores, solicitando a usuarios actualizar datos o pagar tasas por cuentas MiCA.

Ciberdelincuentes lanzan nuevas estafas cripto, aprovechando la regulación MiCA en la UE para engañar a usuarios.

Nuevas campañas de fraude dirigidas a usuarios e inversores del ecosistema digital son lanzadas por ciberdelincuentes para aprovechar la implementación definitiva del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea (UE).

Organismos supervisores europeos alertaron sobre un incremento de estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por:

exchanges

proveedores de servicios de criptoactivos

e, incluso, por autoridades regulatorias para obtener dinero o información confidencial de las víctimas.

Según la advertencia, los estafadores mandan correos electrónicos, hacen llamadas telefónicas, envían mensajes de texto, o crean sitios web falsos que imitan la imagen de empresas legítimas.

En la mayoría de los casos, los atacantes les informan a los usuarios que deben "actualizar" sus datos, transferir fondos o pagar supuestas tasas regulatorias para mantener activas sus cuentas bajo las nuevas exigencias de MiCA.

El Reglamento MiCA establece un marco único para los mercados de criptoactivos en la Unión Europea, con requisitos de autorización, transparencia y supervisión para los proveedores de servicios del sector.

La finalización del período transitorio obligó a numerosas empresas a obtener licencias para continuar operando ofreciendo sus servicios dentro del bloque europeo.

Hackers lanzan nueva ola de fraudes tras la reglamentación de MiCA (Fuente: Imagen creada por IA)

Cómo es el nuevo contexto regulatorio

Este proceso regulatorio sirvió de excusa para los ciberdelincuentes, que aprovecharon la incertidumbre de los usuarios para hacerles creer que deben realizar gestiones urgentes relacionadas con la normativa.

Las campañas detectadas presentan características comunes:

suplantación de identidad de exchanges y empresas reconocidas

falsos mensajes enviados en nombre de organismos reguladores europeos

solicitudes de pagos para "verificar" cuentas o liberar fondos

enlaces que conducen a páginas web prácticamente idénticas a las oficiales

presión para actuar rápidamente bajo amenaza de bloqueo de cuentas o pérdida de activos.

Los supervisores recordaron que ninguna autoridad regulatoria solicitará jamás que el usuario realice transferencias de criptomonedas ni pagos para autorizar operaciones o validar licencias.

Ante este contexto con el incremento de estafas, las autoridades aconsejaron verificar siempre que las comunicaciones provengan de canales oficiales, no compartir frases semilla, claves privadas ni códigos de autenticación y desconfiar de cualquier solicitud de pagos urgentes relacionada con procesos regulatorios.

También recomendaron acceder a las plataformas únicamente mediante sus sitios web oficiales, evitando ingresar desde enlaces recibidos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería.

Por otra parte, la ingeniería social continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes para realizar este tipo de fraudes financieros.

La cantidad de casos en aumento mostró que la suplantación de empresas legítimas y el uso de contextos regulatorios o laborales son tácticas cada vez más frecuentes para ganar la confianza de las víctimas antes de inducirlas a realizar transferencias de criptomonedas.

Especialistas aconsejaron mantener una actitud de cautela frente a cualquier comunicación inesperada relacionada con cuentas de criptoactivos y verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier operación.