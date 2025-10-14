El cofundador de Kaszek Ventures analiza el ecosistema emprendedor argentino, las oportunidades de inversión y las claves para construir startups exitosas

Nicolás Szekasy, cofundador y managing director de Kaszek Ventures, el mayor fondo de venture capital de América Latina, con más de u$s3.000 millones invertidos en más de 80 empresas, comparte su mirada sobre cómo emprender en Argentina y cuáles son las principales oportunidades y desafíos que se presentan.

En diálogo con El Cronista, el empresario aseguró que "hay un ADN del emprendedor argentino, que hace que, en las buenas o en las malas, puede arrancar y construir compañías muy interesantes desde acá".

Según él, desde 2023 el ecosistema respira un aire distinto: "Hay una orientación mucho más hacia los mercados, con eliminación de regulaciones ridículas y trabas que facilitan la vida de los emprendedores".

En esta línea, explica que los emprendedores ya no se enfrentan a obstáculos tan rígidos como antes y que ahora pueden aprovechar un contexto más favorable, lo que incrementa sus probabilidades de éxito y hace que el ecosistema sea mucho más amigable para emprender.

Para Szekasy, los emprendedores no necesitan ayuda directa, sino libertad para concentrarse en su negocio: "Los emprendedores no necesitan que los ayuden: necesitan que les saquen los pesos de encima". En este sentido, claridad en las reglas y un entorno que no los obstaculice son clave para que puedan generar valor y resolver necesidades en la Argentina.

De emprendedor a inversor

Economista de la UBA y ex CFO de Mercado Libre hasta su salida a la Bolsa de Nueva York en 2007, Szekasy dio luego el salto al mundo de las inversiones en startups de toda la región, consolidó su fondo Kaszek junto a Hernán Kazah en 2011.

Su propia trayectoria refleja su espíritu emprendedor. Apostó temprano por el comercio digital: "Me pareció que sumarme a esa visión, que estaba clara, era la mejor decisión... Era un salto al vacío. A mí, me parecía evidente, obvia. Clarísima", recuerda sobre su incorporación a Mercado Libre.

Su meta era democratizar el comercio y facilitar las transacciones digitales en América Latina, un mercado con grandes desigualdades de acceso.

Como inversor, Szekasy centra su atención en el equipo: "Un start-up es una hoja en blanco... Lo más importante es el equipo". Para él, la pasión, la resiliencia y el liderazgo son esenciales para sortear obstáculos.

"Si no tenés pasión, te pinchás en los primeros contratiempos". Además, considera fundamental que los equipos apunten a mercados grandes y modelos de negocio escalables: "Equipo, tamaño de mercado y modelo de negocio. Es la fórmula que siempre estamos mirando".

Su mirada sobre Argentina

A pesar de los desafíos del contexto económico, Szekasy mantiene una visión optimista sobre Argentina: "Si la Argentina mantiene el camino, tiene una oportunidad brillante".

Según él, sectores como la economía del conocimiento, la industria, la energía o la minería, combinados con un ecosistema emprendedor resiliente, pueden permitir que las startups locales generen impacto tanto regional como internacional.