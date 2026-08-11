El 62% de los trabajadores asegura que la IA le permitió ahorrar tiempo y el 66% espera que tenga mayor impacto en su vida cotidiana

Arbusta afirma que una regulación flexible y clara brindará seguridad jurídica sin frenar la innovación tecnológica en las empresas.

En Argentina, el 85% de las empresas medianas ya implementa IA, mientras crece el debate global sobre la regulación de esta tecnología.

El 62% de los trabajadores globales asegura que el uso de la inteligencia artificial le permitió ahorrar tiempo en sus tareas laborales.

El 62% de los trabajadores consultados en 32 países admite que las herramientas de inteligencia artificial (IA) le permitió ahorrar tiempo en el último año

Según el informe Ipsos AI Monitor 2026, el 62% de los trabajadores consultados en 32 países afirma que estas herramientas le permitieron ahorrar tiempo durante los últimos 12 meses.

El efecto es mayor entre las generaciones más jóvenes: el 68% de la Generación Z y el 65% de los Millennials reconoció ganar tiempo gracias a la IA, frente al 57% de la Generación X y el 46% de los Baby Boomers.

Además, el 66% espera que la IA tenga un impacto todavía mayor en su vida cotidiana durante los próximos tres a cinco años.

En América Latina, la percepción también es positiva: las personas muestran una mayor tendencia a considerar que los beneficios de la tecnología superan sus inconvenientes.

Por qué el avance de la IA abre el debate regulatorio

A medida que estas herramientas se incorporan a empresas y organismos públicos, también crece la discusión sobre cómo regularlas.

Las principales preguntas giran en torno a la protección de datos, los sesgos, la responsabilidad por decisiones automatizadas y la supervisión humana.

Según el informe, el 78% de las organizaciones ya utiliza IA en al menos una función de negocio, mientras que en la Argentina el 85% de las empresas medianas ya incorporó estas herramientas.

En este escenario, distintos países comenzaron a avanzar con marcos regulatorios. La Unión Europea adoptó un sistema basado en niveles de riesgo, mientras que los Estados Unidos y China desarrollaron modelos diferentes.

En la Argentina, también avanzan iniciativas vinculadas con la gobernanza de la IA, tanto a nivel nacional como provincial.

El desafío será encontrar un equilibrio entre innovación y protección. Mientras la IA gana terreno como herramienta de productividad, la confianza, la privacidad y la transparencia aparecen como condiciones cada vez más importantes para su adopción

Regulación e innovación: el desafío para las empresas

El avance de la IA también obliga a las empresas a adaptarse a un escenario con nuevas reglas.

Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta, contar con un marco regulatorio claro es necesario para generar previsibilidad y seguridad jurídica frente al desarrollo de estas tecnologías.

"La regulación debería contemplar dos principios centrales: flexibilidad, para permitir a los privados reaccionar frente a cambios en el mercado, y claridad normativa, para dejar poco margen a la libre interpretación de los jueces y la discrecionalidad de los funcionarios", sostuvo.

La ejecutiva consideró que la regulación no necesariamente representa un obstáculo para el crecimiento de la industria. Al contrario, puede contribuir a generar condiciones para que nuevas empresas y proyectos encuentren un escenario más previsible para desarrollarse.

"Lo vemos como algo positivo porque atrae capital y nuevas oportunidades. Al mismo tiempo debemos ser prudentes para no asfixiar la innovación", agregó.

Desde Arbusta advirtieron también sobre el desafío que supone operar en distintos países de la región. Pablo Mlynkiewicz, CTO de la compañía, resaltó que las empresas deben adaptarse a diferentes marcos regulatorios y planteó la necesidad de una mayor convergencia en Latinoamérica.