El dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp planteó que la inteligencia artificial debe distribuirse de manera inclusiva y personal

En su manifiesto "El futuro es para todos", Zuckerberg defiende una superinteligencia distribuida y personal para el empoderamiento.

Mark Zuckerberg, CEO y cofundador de Meta, advirtió a las empresas que no deben usar la inteligencia artificial (IA) para automatizar todo el trabajo, y resaltó que la "invención y la creatividad humana" serán los verdaderos legados de la superinteligencia.

El dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp planteó –en un manifiesto– que la IA debe distribuirse de manera inclusiva y personal, y evita monopolios y despidos masivos.

Mark Zuckerberg advierte sobre usar la IA para automatizar el trabajo

En su carta titulada The Future is for Everyone, Zuckerberg sostuvo que la próxima etapa de la inteligencia artificial debe orientarse al empoderamiento individual y no a la concentración del poder en pocas empresas o gobiernos.

Según su mirada, una superinteligencia centralizada podría generar desequilibrios de poder contrarios a la seguridad y la prosperidad global. Por ello, Meta apuesta por agentes personales de IA accesibles, capaces de comprender objetivos, intereses y necesidades de cada usuario.

El manifiesto rechaza la idea de que la IA deba ser utilizada para reemplazar masivamente empleos. Zuckerberg subrayó que la historia demuestra que la descentralización y la libre empresa generan mayor bienestar, y que la superinteligencia debe seguir ese camino.

En lugar de convertirse en un motor de desempleo, la IA puede abrir una nueva era de creatividad, emprendimiento y descubrimiento científico.

Mark Zuckerberg cree que la superinteligencia debe potenciar la creatividad y no destruir empleos

Para Zuckerberg, la verdadera revolución estará en la capacidad de la IA de potenciar la invención y la creatividad humana, más que en la simple automatización de tareas.

Zuckerberg imagina una superinteligencia personal accesible para todo el mundo

Meta imagina un futuro en el que cada persona disponga de un asistente personal de IA para gestionar salud, educación, finanzas y proyectos creativos, bajo estrictos estándares de privacidad y seguridad.

Zuckerberg presentó su manifiesto "El futuro es para todos: El camino hacia un futuro positivo con IA", donde defiende la creación de una superinteligencia personal accesible para toda la población mundial.

Su visión se centra en la invención y la creatividad como legado de la inteligencia artificial y rechaza la idea de que la automatización masiva sea el destino inevitable.

"La invención, no la automatización, será la mayor contribución de la superinteligencia", sintetizó el director ejecutivo de Meta.

El texto plantea que la próxima etapa de la IA debe orientarse al empoderamiento individual, con agentes personales capaces de comprender objetivos, intereses y necesidades de cada usuario.

La propuesta busca evitar que la tecnología quede concentrada en manos de unos pocos gobiernos o corporaciones, lo que podría generar desequilibrios de poder y riesgos para la seguridad global. "La invención, no la automatización, será la mayor contribución de la superinteligencia", sostuvo el CEO de Meta.

Por qué Meta también defendió los modelos abiertos y de código libre

El empresario cuestionó los enfoques que promueven una concentración extrema de la IA como forma de reducir riesgos.

Según su visión, la noción de que la IA es tan peligrosa que debe quedar bajo control absoluto es problemática y podría frenar la innovación. En contraste, defendió los modelos abiertos y de código libre.

El manifiesto destaca que la superinteligencia debería enfocarse en generar nuevas ideas, resolver problemas complejos y mejorar áreas críticas como salud, educación y economía.

Además, Zuckerberg advirtió que retrasar el lanzamiento de modelos estadounidenses podría debilitar la posición del país frente a competidores como China, que avanza rápidamente en el desarrollo de IA.

Por ello, pidió que se reduzcan las barreras regulatorias y se fomente la apertura tecnológica para mantener la competitividad. En su visión, una superinteligencia distribuida evitará monopolios y creará más empleos y facilitará el surgimiento de nuevos negocios, al reducir las barreras económicas para emprender.

El manifiesto fue publicado en paralelo al lanzamiento de Muse Glimmer y Muse Code, nuevas herramientas de Meta que permiten crear programas y proyectos con agentes de IA en lenguaje natural, como parte de la visión de Zuckerberg de que la IA debe ser un instrumento de invención colectiva, capaz de distribuir capacidades avanzadas entre millones de personas.