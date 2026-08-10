La entidad explicó qué mide su índice tras el cuestionamiento de Galperin y sumó datos sobre la caída de la actividad de las distintas organizaciones

El debate resalta la complejidad de medir el consumo: CAME enfoca en PyMEs físicas, Mercado Libre en lo digital.

Galperin aludió al 38% de aumento de Mercado Libre; CAME explicó que miden universos y canales diferentes.

CAME salió al cruce de Marcos Galperin por el 3,8% de caída interanual en las ventas minoristas PyME de julio.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió al cruce de Marcos Galperin luego de que el fundador de Mercado Libre cuestionara la caída de las ventas minoristas PyME registrada por la entidad.

El empresario había indicado que MELI Argentina aumentó 38% su volumen en moneda constante durante el último trimestre y planteó que sería necesario comparar ese desempeño con el universo relevado por CAME.

El índice de la entidad marcó una caída de 3,8% interanual en las ventas minoristas PyME durante julio, mientras que frente a junio el retroceso fue del 2,1%. En los primeros siete meses del año, acumula una baja del 2,7%.

Desde CAME detallaron que el indicador busca medir la facturación real de los comercios minoristas PyME. Además, agregó que el relevamiento posee más de 16 años de continuidad y toma como referencia comercios de todo el territorio nacional.

El universo incluye distintos rubros del comercio minorista, los cuales muchos no operan a través de Mercado Libre, y contempla negocios como:

kioscos

ferreterías

panaderías

comercios de cercanía

Para la entidad, los datos de ventas físicas y el crecimiento de Mercado Libre pueden convivir porque reflejan canales y universos diferentes.

Según los datos de MELI, el consumo aumentó un 38% en su plataforma

Por qué CAME dice que no hay contradicción

El avance del comercio electrónico puede estar relacionado con un cambio en los hábitos de consumo o un traslado de ventas desde comercios tradicionales hacia canales digitales.

En ese sentido, CAME insistió en que equiparar el volumen transaccionado por una plataforma con su índice de ventas minoristas sería comparar indicadores construidos sobre poblaciones diferentes.

La entidad también defendió la metodología de su relevamiento, que contempla una muestra de comercios de distintas regiones del país y realiza correcciones para evitar que valores extremos o diferencias en la declaración de facturación distorsionen los resultados.

Los datos de CAME muestran que el escenario de las PyMEs es complejo desde hace meses. En mayo pasado, la producción industrial cayó 7,8% interanual, mientras que frente a abril bajó 0,2%.

Según CAME, el resultado estuvo marcado por el aumento de los costos, la menor liquidez y la competencia de productos importados. Además, las PyMEs industriales utilizaron en promedio el 57,1% de su capacidad instalada.

De esta manera, el cruce entre Galperin y CAME pone en discusión qué indicador permite medir mejor la evolución del consumo.

Mientras Mercado Libre exhibe el crecimiento de las operaciones dentro de su ecosistema digital, CAME sostiene que sus datos permiten observar específicamente qué ocurre con los comercios minoristas pyme, un segmento que, según sus últimos relevamientos, todavía enfrenta un escenario de contracción.