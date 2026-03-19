China se autoproclamó líder mundial en IA y presentó su Plan Quinquenal 2026-2030 con foco en IA, computación cuántica, chips y robots humanoides

China dio un golpe sobre la mesa. En la apertura de su asamblea parlamentaria anual, Beijing se autoproclamó líder mundial en inteligencia artificial, afirmando que encabeza el ranking global en investigación, desarrollo y aplicación de esta tecnología.

La declaración provino de un informe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y fue acompañada de un plan estratégico de cinco años que coloca a la tecnología en el núcleo de toda su economía.

El Parlamento chino confirmó además avances en computación cuántica, biomedicina y robótica. Y subrayó un logro clave: la fabricación independiente de chips, el frente más caliente de su disputa con Estados Unidos.

El gobierno del primer ministro Li Qiang presentó el concepto de "nuevas fuerzas productivas de calidad". La tecnología ya no ocupa un lugar periférico: encabeza los primeros párrafos de la hoja de ruta oficial. El Plan Quinquenal 2026-2030 estará volcado de manera casi íntegra a estos avances.

La pieza central es el modelo AI+: integrar algoritmos de forma masiva en manufactura, logística, salud y educación.

Para ejecutarlo, Beijing planea levantar centros de computación de hiperescala alimentados por energía barata y potenciar comunidades de código abierto para competir con el ecosistema cerrado de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El plan también apunta a la IA incorporada, la que da vida a robots humanoides, y al desarrollo de interfaces cerebro-máquina y redes 6G, con el objetivo de usar la automatización para disparar la productividad industrial.

Todo esto ocurre mientras Estados Unidos mantiene restricciones severas al acceso chino a chips de última generación. El calendario político agrega más presión: a fines de marzo, Xi Jinping y Donald Trump se verán las caras en una cumbre donde la cadena de suministro tecnológica y el control de la inteligencia artificial definirán el pulso del comercio mundial en los próximos años.