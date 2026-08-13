La pregunta que las firmas deben hacerse hoy no es sobre cómo desarrollar mejores líderes, sino sobre cómo formarlos capaces de sostener esa transformación

Su meta es que organizaciones y personas se fortalezcan continuamente, expandiendo su potencial ante la transformación.

El Dr. Prabhu Mishra lo impulsa, enfatizando la resiliencia biológica como clave para líderes de alto rendimiento.

El liderazgo regenerativo emerge como un nuevo paradigma que trasciende la sostenibilidad en las organizaciones.

Durante años hablamos de sostenibilidad. Construimos estrategias ESG. Medimos emisiones. Diseñamos programas de bienestar. Aprendimos que el crecimiento económico no podía lograrse a costa de las personas ni del planeta.

Pero una nueva conversación empieza a instalarse en las principales organizaciones del mundo: la regeneración. Y no es un cambio semántico. Es un cambio de paradigma.

Un impulsor de esta agenda es el científico indio Dr. Prabhu Mishra. Desde la medicina regenerativa y la ciencia de la longevidad, sostiene que la próxima ventaja competitiva de los líderes no estará solamente en su inteligencia, su experiencia o su capacidad de gestión, sino también en su resiliencia biológica.

Su frase resume toda una visión: "La edad es inevitable. El deterioro es opcional." ("Age is inevitable. Decline is optional").

A partir de esa premisa, Mishra desarrolló CEO Cellular Week, un programa intensivo que combina diagnóstico de edad biológica, optimización mitocondrial, medicina de precisión, regulación hormonal y estrategias para mejorar la resiliencia cognitiva.

Su objetivo no es tratar enfermedades, sino ayudar a que quienes toman decisiones críticas puedan sostener durante más tiempo altos niveles de energía, claridad mental y capacidad de adaptación.

Más allá de que algunas de estas intervenciones todavía generan debate científico y requerirán mayor evidencia en los próximos años, el planteo de fondo resulta difícil de ignorar: Si vamos a vivir más. Si las carreras laborales se extenderán hasta los 80 años. Si la inteligencia artificial obligará a aprender y desaprender continuamente.

Entonces la pregunta deja de ser únicamente cómo desarrollamos mejores líderes y pasa a ser cómo formamos líderes capaces de sostener décadas de transformación permanente.

Y allí aparece el concepto de liderazgo regenerativo. Mientras el liderazgo tradicional se concentró en administrar recursos y el liderazgo sostenible buscó reducir impactos negativos, el liderazgo regenerativo propone algo diferente: crear organizaciones que salgan fortalecidas después de cada cambio.

No se trata únicamente de evitar el desgaste. Se trata de aumentar la capacidad de regeneración de las personas, los equipos y las instituciones. Es un cambio profundo de lógica. Pasamos de prevenir el burnout a construir energía. De gestionar personas a desarrollar capacidad adaptativa. De sostener el rendimiento a expandir el potencial humano.

Esta conversación ya comenzó a instalarse también fuera del mundo de la longevidad. Investigadores y especialistas en liderazgo describen al liderazgo regenerativo como una evolución de la sostenibilidad; un modelo basado en:

Pensamiento sistémico

Aprendizaje continuo

Relaciones de confianza

Visión de largo plazo que busca fortalecer los ecosistemas (humanos, sociales y ambientales) en lugar de simplemente conservarlos

Quizás esa sea la verdadera pregunta que deja el trabajo de Prabhu Mishra. No cómo vivir más, sino cómo construir organizaciones capaces de regenerar continuamente el talento que necesitarán para competir durante los próximos 30 años.

*Por Andrea Falcone, directora ejecutiva y cofundadora de THE SHIFT.