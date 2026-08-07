A nivel nacional, existen al menos cuatro alternativas gratuitas y online para aprender inglés en 2026, la mayoría de ellas con certificación oficial

Estos cursos online de inglés son accesibles para todos y proveen certificación oficial para impulsar carreras laborales.

Entre los programas destacados están Ciudad Bilingüe (GCBA), BBC Learning English y la app Duolingo para iniciarse.

Argentina ofrece al menos 4 alternativas gratuitas y online para aprender inglés con certificación oficial o reconocida.

El aprendizaje del idioma inglés se consolidó en Argentina como una política estratégica en el ámbito educativo y en el laboral.

A nivel nacional, existen al menos cuatro alternativas gratuitas y online para aprender inglés en 2026, la mayoría de ellas con certificación oficial o reconocida y disponibles en plataformas abiertas.

Cursos gratis y online para aprender inglés en Argentina en 2026

Entre los programas más destacados se encuentran Ciudad Bilingüe del Gobierno de la Ciudad, el programa asincrónico de la Agencia de Habilidades para el Futuro, las clases virtuales en vivo de BBC Learning English, entre otros.

1. Ciudad Bilingüe asincrónico

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un curso gratuito y 100% online, disponible todo el año sin cupos limitados.

La capacitación está organizada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia (CEFR), cada uno con unas 50 horas de trabajo.

Los estudiantes rinden una prueba de nivelación y avanzan a su propio ritmo, con evaluaciones intermedia y final. Al concluir, reciben una certificación oficial válida para sumar puntos en la carrera administrativa de la Ciudad.

2. Ciudad Bilingüe sincrónico

La misma iniciativa ofrece otra modalidad con clases virtuales en vivo, acompañamiento docente y práctica oral y escrita.

Los grupos se organizan por nivel tras una instancia de diagnóstico y las clases se dictan en días y horarios pautados. Al finalizar el cuatrimestre, los estudiantes reciben una constancia digital que acredita la cursada.

3. BBC Learning English

Se trata de una plataforma internacional gratuita con lecciones, audios, videos, ejercicios de gramática, vocabulario y pronunciación.

Al ofrecer un módulo de realización al propio ritmo del usuario, es recomendable para complementar el aprendizaje diario y mejorar la comprensión auditiva.

4. Duolingo

Duolingo es la aplicación gratuita por excelencia para aprender inglés desde el celular o computadora mediante ejercicios breves, gamificación y práctica diaria.

Se trata de una alternativa útil para comenzar desde cero y sumar vocabulario desde el teléfono móvil.

La versión gratuita incluye las lecciones principales, mientras que las suscripciones Super Duolingo y Duolingo Max agregan funciones extra como eliminación de anuncios y herramientas potenciadas con IA.

Uno de sus puntos fuertes es la constancia: Las lecciones duran pocos minutos y están diseñadas para que el usuario practique todos los días. El sistema de rachas, puntos, niveles y recompensas busca mantener la motivación.

Los cursos están dirigidos tanto a residentes como a trabajadores y estudiantes de todo tipo de sectores y clase social.

La inscripción es abierta y permanente, y quienes completan los niveles reciben constancias mensuales y una certificación final oficial.