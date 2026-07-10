Para ambos, el impacto será cada vez más visible y las empresas, gobiernos y trabajadores deberán adaptarse a una nueva realidad. Los detalles

La automatización exige nuevas habilidades a trabajadores, empresas y gobiernos para adaptarse al cambio global.

Mark Zuckerberg y Bill Gates anticipan que la inteligencia artificial transformará el mercado laboral a velocidad récord.

Mark Zuckerberg y Bill Gates coincidieron en que la inteligencia artificial (IA) transformará el mercado laboral a una velocidad mayor de la prevista.

Aunque ambos empresarios ven un enorme potencial en esta tecnología, también advirtieron que millones de empleos cambiarán en los próximos años.

Según Zuckerberg, el 2026 marcará un punto de inflexión ya que la IA comenzará a modificar de forma significativa la manera en que las personas trabajan.

Para el CEO de Meta, la IA dejará de ser una herramienta de apoyo para asumir tareas cada vez más complejas dentro de las empresas, algo que permitirá:

automatizar procesos

aumentar la productividad

cambiar la organización de equipos de trabajo

Por su parte, Bill Gates consideró que la IA provocará una transformación comparable a las grandes revoluciones tecnológicas de la historia. A su entender, el impacto alcanzará tanto a empleos manuales como a trabajos de oficina.

El cofundador de Microsoft indicó que muchas tareas rutinarias podrán ser realizadas por sistemas inteligentes, algo que obligará a trabajadores y empresas a incorporar nuevas habilidades para seguir siendo competitivos.

La IA transformará el mercado laboral

Para Gates, las personas aún serán fundamentales en los puestos que requieren creatividad, pensamiento estratégico y capacidad para resolver problemas complejos.

El empresario también remarcó que sectores como el desarrollo de software, la investigación científica y la energía aún necesitarán una fuerte participación humana, incluso con el avance de la automatización.

Para Zuckerberg, el desafío se encuentra en la preparación de la sociedad para convivir con esta nueva tecnología y aprovechar sus beneficios.

Los dos referentes tecnológicos coincidieron en que la capacitación será un factor determinante. Consideraron que quienes aprendan a trabajar junto a la inteligencia artificial tendrán mayores oportunidades en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, Gates advirtió que los gobiernos deberán actualizar sus políticas para responder a los cambios que generará la automatización sobre el empleo y la economía. Entre otras cuestiones, planteó la necesidad de debatir nuevos mecanismos de protección social y modelos tributarios.

Las declaraciones de ambos empresarios llegan en un contexto de fuerte inversión en inteligencia artificial por parte de las principales compañías tecnológicas, que aceleran el desarrollo de herramientas capaces de realizar tareas cada vez más sofisticadas.

Mientras el avance de la IA genera expectativas por las oportunidades que puede abrir, también aumenta el debate sobre su impacto en el empleo. Para Zuckerberg y Gates, la transformación ya comenzó y el principal reto será que trabajadores, empresas y gobiernos logren adaptarse a un escenario que cambiará más rápido de lo esperado.