El último reporte de Bumeran revela cuáles son los sectores que mejor defienden ingresos frente a la inflación y el impacto de la sobreoferta de perfiles

El escenario de las remuneraciones en la Argentina expone una profunda disparidad sectorial en lo que va del año. Mientras determinadas ramas de la economía logran convalidar mejoras en las expectativas de sus profesionales, otras sufren el impacto de una marcada sobreoferta de postulantes que tracciona las pretensiones a la baja.

De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, las áreas de Tecnología y Sistemas junto con Administración y Finanzas lideran el crecimiento de los salarios pretendidos en 2026, posicionándose en la vereda opuesta a los rubros Comercial y Otros, que presentan los desempeños más rezagados del período.

Durante el mes de mayo, el salario promedio pretendido