La primera cohorte comenzará en octubre de 2026 y se inscribe en la estrategia de la entidad de consolidarse como referente regional en formación avanzada

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) lanzó su nueva Maestría en Inteligencia Artificial, un programa de posgrado diseñado para formar profesionales capaces de transformar industrias mediante el desarrollo y despliegue de soluciones basadas en IA.

La primera cohorte comenzará en octubre de 2026 y se inscribe en la estrategia del ITBA de consolidarse como referente regional en innovación y formación avanzada.

La Maestría en Inteligencia Artificial del ITBA combina fundamentos teóricos con experiencia aplicada y una mirada crítica sobre el uso de estas herramientas.

El objetivo es formar especialistas que puedan llevar modelos desde su diseño hasta su implementación, al generar soluciones concretas para organizaciones, industrias y sectores estratégicos.

"El ITBA lanzó el primer Doctorado en Inteligencia Artificial del país y esta Maestría es el paso natural de ese recorrido: un programa riguroso, técnico y conectado con la industria", explicó Esteban Roitberg, director de la Maestría.

El programa tiene una duración de 24 meses y aborda áreas clave como machine learning, deep learning, estadística y matemática aplicada, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje por refuerzo, ética y gobernanza, además del despliegue y operación de sistemas de IA.

ITBA lanzó una Maestría en Inteligencia Artificial en modalidad virtual

ITBA lanza maestría en IA: los detalles del programa

Durante el segundo año, los estudiantes podrán elegir materias electivas y participar en Talleres de Proyecto, recorriendo todas las etapas del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Con un enfoque técnico y aplicado, la Maestría promueve aplicaciones en sectores como:

Salud

Energía

Agroindustria

Robótica

Petróleo

"En Argentina y la región, la brecha entre la demanda de talento en IA y los profesionales formados para cubrirla sigue creciendo. Desde el ITBA apostamos a esta maestría como una respuesta concreta", destacó Rodrigo Díaz, director del Departamento de Sistemas Digitales y Datos.

La maestría está dirigida principalmente a graduados de carreras STEM con formación en matemática, estadística y programación, aunque también podrán postularse profesionales de otras disciplinas que acrediten las competencias necesarias.

El programa se dictará en modalidad virtual, con un encuentro presencial mensual en Buenos Aires. El título otorgado será el de Magíster en Inteligencia Artificial.