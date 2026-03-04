El Instituto Tecnológico de Buenos Aires anunció el lanzamiento de su nuevo programa para alumnos especializados en el área inteligente

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires anunció la creación del primer Doctorado en Inteligencia Artificial del sistema universitario argentino, tanto público como privado.

El programa está orientado a la formación de investigadores con capacidad para generar nuevos desarrollos, innovaciones y avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial.

La propuesta se apoya en un modelo académico vinculado a distintas áreas estratégicas en las que la institución se especializa, como:

Energía

Economía

Ciencias de la Vida

Materiales

Medio Ambiente

Ciencia de Datos.

El doctorado, dirigido por el profesor Pablo Fierens, responde a la creciente demanda de liderazgo técnico y científico en una disciplina que ya transforma industrias, servicios y modelos productivos.

El plan de estudios articula instancias de formación teórica avanzada con proyectos de investigación aplicada y trabajo académico original, y culmina con el desarrollo de una tesis orientada a generar aportes concretos en metodologías, aplicaciones y enfoques éticos vinculados a la inteligencia artificial.

"La IA es un campo central del conocimiento actual y plantea desafíos científicos, tecnológicos y sociales que requieren investigación avanzada", indicó el director del posgrado.

El ITBA lanza el primer Doctorado en IA de la Argentina

Nuevo posgrado especializado en IA: la propuesta del ITBA

Las inscripciones se realizarán durante marzo y los postulantes deberán contactar previamente a alguno de los investigadores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires para definir, en conjunto, un tema de investigación a desarrollar en la institución.

Además, deberán presentar la solicitud de preinscripción y la documentación requerida, junto con el cumplimiento de los requisitos formales de ingreso. El proceso se completa con una entrevista personal con el Director y la comisión del Doctorado, que evaluarán el perfil y los antecedentes de cada candidato.

El lanzamiento del posgrado se inscribe en un escenario global en el que la inteligencia artificial impulsa transformaciones profundas en áreas como los servicios digitales, la automatización, la salud, la energía y la educación.

A través de esta formación, los egresados estarán en condiciones de liderar proyectos de investigación, generar desarrollos tecnológicos y asumir roles estratégicos en instituciones de referencia.

"El Doctorado en Inteligencia Artificial del ITBA representa un paso fundamental para la formación de recursos humanos de excelencia en una de las áreas estratégicas del conocimiento", indicó Pablo Fierens.

"No solo estamos formando expertos con herramientas técnicas de vanguardia, sino también líderes capaces de influir en la investigación, la industria y las políticas públicas", concluyó.