El programa está orientado a estudiantes terciarios y universitarios, así como a jóvenes en procesos de inserción o reinserción laboral. ¿Cuándo empieza?

La Ciudad de Buenos Aires lanzó "Proyectate - Intensivo de Invierno", un programa virtual y gratuito de formación laboral destinado a jóvenes mayores de 17 años que buscan su primer empleo o desean fortalecer sus competencias profesionales.

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Políticas de Juventud, comenzará el 23 de junio y tendrá una segunda