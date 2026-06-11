El reporte reveló que la empresa eCommerce se consagró como la empresa preferida por los argentinos, seguida por Toyota y Coca Cola FEMSA Argentina

La competencia por atraer y retener talento se convirtió en uno de los principales desafíos para las organizaciones de todo el mundo.

En este contexto, Randstad, una de las principales consultoras de recursos humanos, dio a conocer los resultados de la edición 2026 del Randstad Employer Brand Research (REBR), el estudio independiente más completo sobre marca empleadora a nivel global, que reveló cuáles son las compañías más atractivas para trabajar en Argentina.

El reporte reveló que Mercado Libre se consagró como la empresa preferida por los argentinos, seguida por Toyota y Coca Cola FEMSA Argentina, que completan el podio.

Mercado Libre es una de las empresas más atractivas para trabajar en la Argentina