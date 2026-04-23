Un informe elaborado por Great Place to Work reveló cuáles son las industrias donde los empleados se sienten más a gusto a la hora de trabajar

Los sectores con mejor clima laboral en Argentina, a partir de la opinión de más de 28.000 colaboradores, fueron revelados en el nuevo Ranking de Industrias 2026 elaborado por Great Place to Work.

El informe marca un cambio de paradigma en el mundo corporativo, donde la cultura organizacional ya no es un diferencial sino un factor clave de competitividad.

Los resultados muestran que las empresas con mejor ambiente laboral logran mayor compromiso, productividad y retención de talento.

El ranking analiza industrias clave como tecnología, finanzas, manufactura, marketing y logística, con datos comparables entre sí.

Además, por primera vez incorpora un ranking específico por industria, algo que permite entender diferencias sectoriales con mayor precisión.

La conclusión es clara: el clima laboral se consolida como uno de los principales activos estratégicos de las organizaciones modernas.

Tecnología y logística lideran el ranking de clima laboral en Argentina

Los sectores con mejores resultados fueron tecnología de la información y transporte y logística, ambos con un índice de favorabilidad del 90%.

Estos números reflejan altos niveles de satisfacción, confianza y experiencia positiva entre los colaboradores.

En segundo lugar se ubicó publicidad y marketing, con un 88% de respuestas favorables.

Más atrás aparecen servicios financieros y seguros, con 86%, y producción y manufactura, con 85%.

La diferencia entre industrias muestra que no todas avanzan al mismo ritmo en materia de cultura organizacional.

Sin embargo, todas superan ampliamente a las empresas que no forman parte del ranking ni cuentan con certificación.

Qué empresas lideran en cada industria según sus propios empleados

En el sector de tecnología, el primer puesto fue para PedidosYa, seguido por AW y BEON.tech.

En servicios financieros y seguros, lideraron Banco Patagonia, Zurich Santander y Assurant.

Para producción y manufactura, el podio quedó en manos de AES, Philip Morris Argentina y Volkswagen.

En publicidad y marketing, las primeras posiciones fueron para ABN Digital, Brainlabs Argentina y Havas Media.

Mientras que en transporte y logística, lideraron DHL, Aeropuertos Argentina y ZIM Integrated Shipping.

Estas posiciones reflejan la valoración directa de los empleados sobre su experiencia laboral diaria.

Compañerismo alto, pero desafíos en equidad dentro de las empresas

Entre las dimensiones analizadas, el compañerismo se destaca como una de las mejor valoradas en todas las industrias.

Los puntajes oscilan entre 93,5 y 87,5, algo que indica relaciones laborales positivas y entornos colaborativos.

En contraste, la ecuánimidad aparece como uno de los puntos más débiles, especialmente en finanzas y manufactura.

En estos sectores, los niveles de percepción de trato justo no superan los 82,5 puntos.

Esto evidencia que aún existen brechas en términos de equidad y justicia interna.

El desafío para las empresas pasa por equilibrar cultura, liderazgo y políticas internas.

La cultura organizacional se consolida como ventaja competitiva

Según explicó Carlos Alustiza, la cultura dejó de ser aspiracional para convertirse en un motor de resultados.

Las empresas líderes gestionan procesos y también diseñan experiencias laborales integrales.

Esto impacta directamente en la reputación, el clima interno y el desempeño del negocio.

El enfoque For All™ utilizado en el estudio evalúa dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

El objetivo es garantizar una experiencia positiva para todos los colaboradores, sin distinción de rol o antigüedad.

En este contexto, invertir en cultura es invertir en crecimiento sostenible.

Un cambio estructural en el mundo del trabajo

El ranking, basado en 180 organizaciones, refleja una transformación profunda en la forma de gestionar talento.

Las empresas que lideran priorizan la experiencia del empleado como eje estratégico.

Esto implica políticas más inclusivas, liderazgo cercano y entornos laborales saludables.

Además, el informe confirma que el clima laboral influye directamente en la competitividad.

Las organizaciones con mejores indicadores logran mejores resultados y mayor retención.

El escenario actual muestra que el futuro del trabajo estará definido por la cultura organizacional.