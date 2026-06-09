Un informe de ManpowerGroup reveló que un 33% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal entre julio y septiembre de este año

Las expectativas de contratación en Argentina para el tercer trimestre de 2026 se mantienen positivas, aunque muestran señales de desaceleración respecto al inicio del año.

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, más de 750 empleadores reportaron una Expectativa Neta de Empleo (ENE) ajustada estacionalmente de +6%, un valor que implica una caída de cuatro puntos porcentuales frente al primer trimestre.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 30 de abril, revela que el 33% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal entre julio y septiembre, mientras que el 29% prevé reducirlas, el 36% no espera cambios y el 2% restante aún no tiene definido su plan de contratación.

"Los resultados muestran un mercado laboral que entra en una etapa de mayor prudencia. Las expectativas de contratación siguen siendo positivas, pero el optimismo que vimos a comienzos de año pierde impulso y da lugar a una lógica más conservadora", sostuvo Luis Guastini, Director Regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por sectores, Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación con una ENE de +30%, seguido por el sector Automotriz (+25%) y Tecnología y Servicios de TI (+22%), que además registra el mayor crecimiento interanual con un salto de 28 puntos porcentuales.

En contraste, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos muestra la expectativa más débil con –8%, seguido por Finanzas y Seguros (–2%).

33% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal entre julio y septiembre de 2026

Empresas argentinas frenan contrataciones: qué sectores son la excepción

En nueve de las once actividades relevadas se esperan incrementos en las nóminas, aunque siete sectores evidencian un debilitamiento respecto al primer trimestre.

Las diferencias regionales también son marcadas. El Noroeste (NOA) encabeza las expectativas con una ENE de +17%, seguido por Patagonia (+14%) y AMBA (+7%). En cambio, Cuyo se mantiene neutro (0%) y la región Pampeana presenta la proyección más débil con –2%.

En comparación con el primer trimestre, cinco de las seis regiones muestran una caída en las intenciones de contratación, siendo la Pampeana la más afectada con una baja de 15 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, el NEA registra el mayor crecimiento con +8 puntos, mientras que Patagonia evidencia la mayor caída con –14 puntos.

A nivel global, Argentina se ubica entre los países con expectativas más moderadas: Aparece en el fondo de la tabla regional con +6%, junto a Panamá (+11%) y Chile (+12%).

Qué habilidades pagan más en Argentina en 2026 y los roles más demandados

El informe también indaga en tendencias laborales. Los empleadores identifican como factores clave para mejorar la productividad los siguientes:

Aumento salarial (53%)

Capacitación en nuevas habilidades (53%)

Alfabetización digital

Uso de herramientas de inteligencia artificial (52%)

Flexibilidad horaria (49%)

Respecto a las habilidades más valoradas, las compañías están dispuestas a pagar un diferencial por competencias blandas como:

Comunicación y trabajo en equipo (75%)

Adaptabilidad (69%)

Pensamiento crítico/resolución de problemas (68%)

Gestión del tiempo (68%).

En el plano técnico, destacan roles demandados como:

Ventas y marketing (65%)

Atención al cliente (65%)

Operaciones y logística (63%)

Alfabetización en IA (58%)

En cuanto a procesos de contratación, la figura de un evaluador humano de currículums aún es considerada más valiosa que las soluciones automatizadas, aunque las herramientas de IA para filtrado de perfiles y descripciones de puestos ganan terreno.