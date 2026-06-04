Los programas de finanzas se mantienen entre los más buscados por las empresas argentinas y con operaciones en territorio nacional este 2026

El mercado laboral atraviesa una profunda transformación marcada por el auge de la inteligencia artificial, la digitalización de los negocios y la transformación de los servicios financieros.

A pesar de este contexto cada vez más notorio, las carreras de finanzas se mantienen entre las más buscadas por las empresas argentinas y con operaciones en territorio nacional este 2026.

Qué estudiar en 2026: 4 carreras de finanzas con salida laboral

En junio de 2026, cuatro carreras vinculadas a temas financieros se destacan en Argentina por su alta demanda laboral y perspectivas de crecimiento.

Economía y Finanzas

La carrera tradicional de Economía y Finanzas sigue siendo una de las más buscadas por bancos, aseguradoras y consultoras. En 2026, la demanda se amplió hacia perfiles con capacidad de análisis macroeconómico y gestión de riesgos en un entorno de inflación persistente y bimonetarismo de facto.

Los egresados encuentran salida laboral en entidades financieras locales y en servicios de exportación, con salarios que duplican el promedio nacional.

En Argentina, esta formación puede cursarse en universidades como la UBA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, todas con programas de grado y posgrado reconocidos internacionalmente.

Data Science aplicada a mercados

La Analítica de Datos y Data Science se consolidó como disciplina clave para el sector financiero. Los profesionales capaces de interpretar grandes volúmenes de información y transformarlos en estrategias de inversión son altamente demandados por fintechs, brokers y fondos de inversión.

La salida laboral es inmediata y los sueldos se ubican en el decil superior de ingresos, especialmente para quienes trabajan con clientes internacionales.

En este campo, destacan plataformas como Coursera y Udemy, que ofrecen certificaciones globales, además de programas locales en la UTN y la Universidad Austral, con especializaciones en Big Data y Machine Learning aplicados a finanzas.

Negocios Digitales y Fintech

La carrera de Negocios Digitales con orientación en fintech responde a la expansión de plataformas de pagos, créditos digitales y banca online.

En la Argentina, el crecimiento de empresas como Mercado Pago, Ualá y Pomelo generó una necesidad constante de perfiles especializados en regulación financiera, innovación tecnológica y gestión de productos digitales.

La salida laboral es amplia y se extiende a startups regionales con proyección internacional. Instituciones como la Universidad del CEMA y la UADE ofrecen programas de grado y posgrado en Negocios Digitales y Finanzas, mientras que plataformas como Google Career Certificates brindan cursos cortos con rápida salida laboral.

Logística Financiera y Supply Chain

Aunque tradicionalmente asociada a la gestión de cadenas de suministro, la Logística y Supply Chain con foco en finanzas se transformó en una carrera estratégica. Las empresas requieren profesionales que optimicen costos, gestionen riesgos y aseguren la eficiencia financiera de operaciones globales.

En 2026, esta disciplina se convirtió en una de las más rentables por su capacidad de integrarse con comercio exterior y exportación de servicios.

En Argentina, la UADE y la Universidad Nacional de Córdoba ofrecen programas de grado en Logística y Supply Chain Management, mientras que plataformas como LinkedIn Learning y Microsoft Learn complementan la formación con cursos especializados en gestión financiera aplicada.