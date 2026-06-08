La compañía, con presencia internacional, abrió 4 vacantes para un puesto clave del mercado laboral. ¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Ingenia, la firma de software, transformación digital y escalabilidad de negocios, busca talento en arquitectura tecnológica y soluciones innovadoras, con posiciones abiertas en áreas clave del mercado IT.

"Nuestro objetivo en 2026 es triplicar la facturación a través de una estrategia de alta eficiencia: incorporar perfiles de altísimo nivel técnico y potenciar nuestra capacidad de entrega mediante agentes digitales, que nos permite multiplicar por 15 nuestra productividad", adelanta a iProUP Gustavo Brey, Co-founder y Executive Director de Ingenia.

"Empresas líderes de banca, finanzas, retail y energía nos eligen porque resolvemos la complejidad con arquitecturas reales que generan valor inmediato. El mercado demanda soluciones ágiles y precisas; en lo que va del año ya sumamos 5 perfiles clave y estas 4 nuevas búsquedas completan el equipo técnico que necesitamos para acelerar los plazos tradicionales de la industria", agrega.

La firma, con presencia internacional, ofrece un modelo híbrido de trabajo con salarios competitivos y planes de capacitación personalizados.

Ingenia contrata talento: abre 4 vacantes para sumar a estos perfiles a su equipo

Ingenia se presenta como una organización que apuesta por el conocimiento aplicado y la innovación con impacto real en los negocios. Su filosofía, denominada The Ingenia Way, se basa en pilares como agilidad, transparencia, claridad, colaboración, coordinación, aprendizaje constante, orientación a resultados y cultura participativa.

La compañía abrió vacantes en posiciones estratégicas orientadas a diseñar y ejecutar soluciones tecnológicas de alto nivel, tales como:

Solution Architect

Platform Architect

Data Architect

Strategic Architect

Ingenia incorpora 4 perfiles con especialización en arquitectura IT a su equipo

Entre los requisitos técnicos para aplicar, Florencia Sardi, Head of Human Experience & Operations de Ingenia, detalla que buscan "profesionales con un criterio excepcional, capaces de equilibrar la excelencia técnica con las habilidades blandas que definen a un Ingenial: agilidad constante, mentalidad colaborativa y, por sobre todo, learnability o capacidad de aprendizaje continuo".

Y añade: "En el escenario actual, la velocidad para incorporar nuevos conocimientos es la única ventaja competitiva real. Nuestras 4 búsquedas activas (disponibles en nuestra web) exigen una alta especialización y madurez":

Solution Architect : "Diseña soluciones escalables alineadas directamente con los objetivos del negocio"

Platform Architect : "Crea ecosistemas automatizados que aceleran y simplifican el trabajo de los equipos de desarrollo"

Data Architect : "Estructura y gobierna los datos para que la inteligencia artificial opere sobre bases sólidas y eficientes"

Strategic Architect: "Anticipa las tendencias del mercado y traza la hoja de ruta tecnológica a largo plazo"

"Esta exigencia responde a que consolidamos nuestra evolución hacia la capacidad agéntica. Redefinimos el trabajo tecnológico mediante una colaboración simbiótica: el humano lidera con creatividad, dirección y ética, mientras diseña y entrena a sus propios 'gemelos digitales' para que ejecuten y analicen a máxima velocidad bajo su supervisión", completa Sardi.

En cuanto a las funciones para estos roles, destaca trabajar con clientes internacionales, liderar proyectos de transformación digital y aportar visión estratégica en entornos de innovación.

Beneficios de Ingenia: esto ofrecen a sus colaboradores

La empresa promueve un equilibrio entre vida personal y laboral, con horarios flexibles y un modelo híbrido que permite compatibilizar desafíos profesionales con hobbies y tiempo libre. Además, impulsan planes de upskilling que incluyen mentorías, cursos, certificaciones y acompañamiento personalizado.

En cuanto a compensaciones, ofrece salarios competitivos, bonos por performance y esquemas de reconocimiento que valoran el impacto y compromiso de cada empleado.

Sardi comenta que diseñaron una experiencia a la medida de lo que sus colaboradores valoran, estructurada en tres ejes fundamentales:

Life & Work Balance : "Flexibilidad real basada en la confianza y el cumplimiento de objetivos. Respetamos los tiempos de cada persona porque el bienestar es indispensable para la innovación"

Learnability : "Garantizamos la vigencia profesional de nuestros equipos. Facilitamos capacitación en tecnologías líderes e impulsamos el desarrollo de habilidades para co-trabajar con asistentes inteligentes, potenciando su valor en el mercado"

Compensations: "Una política de compensación sumamente competitiva. Al incorporar perfiles senior con un criterio estratégico único, la recompensa económica y el reconocimiento profesional se encuentran al mismo nivel de su impacto"

El modelo interno con el que Ingenia se organiza tampoco responde a los moldes habituales del sector. La empresa desarrolló su propio sistema de gobierno y toma de decisiones, inspirado en la holacracia, que fomenta la autogestión, la agilidad y la transparencia, y se basa en reglas claras que permiten a los equipos autoorganizarse y evolucionar hacia un propósito común.

En la práctica, esto significa que quien trabaja en Ingenia no tiene un jefe en el sentido convencional, sino un sistema de roles y responsabilidades que se define colectivamente.

Cómo aplicar

El proceso de aplicación es sencillo: los interesados deben completar un formulario con nombre, correo electrónico, perfil de LinkedIn y teléfono, además de adjuntar su CV y explicar qué pueden aportar al equipo.

Ingenia se especializa en arquitectura, estrategia tecnológica y soluciones innovadoras que potencian negocios con impacto global. Con presencia en Latinoamérica y España, el grupo ya trabaja con más de 500 empresas entre ambas latitudes.