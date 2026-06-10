Con más de 70 oficinas en 45 países, la compañía arribó oficialmente a Argentina y Uruguay tras la integración de Glue Executive Search a su red

Stanton Chase, una de las firmas globales más reconocidas en búsquedas ejecutivas y consultoría en liderazgo, desembarcó oficialmente en Argentina y Uruguay mediante la integración de Glue Executive Search a su red internacional.

Con más de 70 oficinas en 45 países, la compañía refuerza su presencia en América Latina al sumar a la consultora fundada en Buenos Aires en 2013 y con operaciones en Montevideo desde 2021.

La transición implica que las oficinas locales pasarán a operar bajo las marcas Stanton Chase Buenos Aires y Stanton Chase Montevideo, manteniendo al frente a sus fundadores, Daniel Iriarte y Ezequiel Palacios, quienes continuarán como Managing Directors junto al mismo equipo de trabajo.

La decisión de incorporar a Glue responde a su trayectoria de más de 13 años en el mercado regional y a su historial de más de 500 ejecutivos ubicados en 150 organizaciones de sectores diversos. Entre sus clientes figuran compañías como:

Toyota

Pfizer

Heineken

Danone

Mars

Ferrero

LVMH

Kimberly-Clark

Starbucks

Levi Strauss

MetLife

SC Johnson

Campari

Itaú

Fiserv

Daniel Iriarte, Managing Director de la firma, adelanta a iProUP que "hoy las compañías buscan líderes con experiencia multicultural, capacidad de gestionar entornos complejos y visión internacional".

El ejecutivo detalla que Argentina y Uruguay cuentan con una generación de líderes altamente competitiva a nivel internacional, caracterizada por resiliencia, adaptabilidad y capacidad de transformación: "Buscamos ayudar a las organizaciones a identificar ese talento y acompañarlas en la construcción de equipos capaces de liderar este crecimiento".

Stanton Chase anunció su plan de expansión en la Argentina este 2026

Talento ejecutivo en la Argentina: los sectores y roles más buscados

En cuanto a los sectores con mayor demanda de búsquedas ejecutivas, Iriarte menciona que energía, minería, agronegocios, tecnología, servicios financieros, salud y consumo masivo concentran las necesidades más urgentes.

También realza el crecimiento sostenido en industrias vinculadas a infraestructura y economía del conocimiento, todas atravesadas por procesos de expansión, transformación digital o cambios en sus modelos de negocio que requieren liderazgo experimentado".

Los roles más demandados en el plano ejecutivo incluyen posiciones relacionadas con tecnología, datos y transformación digital. Entre las principales, enumera:

Directores ejecutivos

Gerentes generales

Directores de finanzas

Directores comerciales

Directores de operaciones

Directores de recursos humanos

"También crece la necesidad de líderes capaces de gestionar procesos de cambio, escalamiento de negocios y expansión regional, reflejo de un mercado que busca perfiles con visión estratégica y capacidad de adaptación", agrega.

Iriarte resalta que el contexto del mercado de búsquedas ejecutivas en los primeros seis meses de 2026 muestra un incremento respecto al mismo período del año anterior. Si bien las compañías aún son prudentes en sus decisiones de inversión, muchas están retomando proyectos de crecimiento, transformación y profesionalización de estructuras.

"Esto se traduce en una mayor demanda de posiciones de liderazgo, especialmente aquellas vinculadas a eficiencia operativa, transformación digital y expansión regional. La mejora en las expectativas empresariales también está impulsando movimientos ejecutivos que habían permanecido postergados en años anteriores", precisa el ejecutivo.

Stanton Chase llega a la Argentina: sus planes de expansión

La integración permitirá potenciar las capacidades de la consultora mediante el acceso a infraestructura global, nuevas herramientas y la posibilidad de efectuar búsquedas colaborativas entre distintas oficinas y mercados.

"Daniel, Ezequiel y su equipo son una incorporación natural a Stanton Chase. Su foco en la calidad, las relaciones de confianza con sus clientes y el profundo conocimiento del mercado local refleja exactamente cómo creemos que debe ejercerse la práctica de executive search", sostiene ÇaÄrÄ± Alkaya, presidente global de Stanton Chase.

Los directivos locales destacan que esta etapa abre un abanico de posibilidades estratégicas para clientes de ambos países. "En la Argentina acompañamos a clientes en una amplia variedad de industrias. Uruguay aporta sus fortalezas en servicios financieros, logística y tecnología", remarca Iriarte.

Por su parte, Palacios subraya que la integración no modifica la relación con los clientes: "El equipo con el que construyeron vínculos a lo largo de la última década es el mismo con el que van a seguir trabajando. Lo nuevo es nuestra capacidad de realizar búsquedas en múltiples países junto a colegas que conocen cada mercado de la misma manera en que nosotros conocemos el nuestro".

Respecto a los planes de expansión en Argentina para 2026 y los próximos años, la organización busca consolidar una plataforma integral de liderazgo. Además de su práctica de Executive Search, la firma fortalece sus servicios de Leadership Advisory, que incluyen evaluación ejecutiva, coaching, sucesión, desarrollo de equipos de liderazgo y asesoramiento a directorios.

La estrategia también contempla profundizar la presencia en sectores estratégicos de la economía argentina y aumentar la cantidad de proyectos regionales y transfronterizos liderados desde Buenos Aires y Montevideo.