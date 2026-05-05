Su objetivo es asegurar la rentabilidad y liquidez, gestionando el flujo de caja, elaborando presupuestos, supervisando contabilidad y optimizando recursos

Un gerente de administración y finanzas es el responsable estratégico del manejo económico, contable y administrativo de una empresa, un rol que toma cada vez más preponderancia en la Argentina, donde lo económico es una prioridad.

Su objetivo principal es asegurar la rentabilidad y liquidez, gestionando el flujo de caja, elaborando presupuestos, supervisando contabilidad y optimizando recursos para la toma de decisiones.

¿Qué salario gana un gerente de finanzas en mayo 2026 en Argentina?

En 2026, un gerente de Administración y Finanzas en Argentina percibe entre $8 y $11 millones brutos mensuales en empresas pequeñas y medianas, mientras que en grandes compañías el rango asciende a $11–15 millones, con bonos anuales que oscilan entre 2 y 5 sueldos, según la Guía Salarial de Michael Page 2026.

El área financiera dejó de ser meramente operativa y se consolidó como un núcleo estratégico dentro de las organizaciones. El gerente de Administración y Finanzas hoy no solo supervisa la contabilidad y la tesorería, sino que también participa activamente en la definición de escenarios, la gestión de riesgos y la optimización de costos.

En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad, su rol se volvió central para sostener márgenes y garantizar la rentabilidad.

La Guía Salarial 2026 de Michael Page destaca que la demanda de estos perfiles se disparó en sectores que atraviesan procesos de expansión o adquisiciones, donde el área financiera es clave en el due diligence y la integración de estructuras.

Un gerente de administración y finanzas puede percibir un sueldo de hasta $15 millones en Argentina

La incorporación de inteligencia artificial y analítica avanzada también está redefiniendo la función, reduciendo tareas transaccionales y aumentando la necesidad de profesionales con visión estratégica.

El atractivo de la posición se refleja en su paquete de compensación. Además, los beneficios más valorados por este tipo de profesionales incluyen bonos por desempeño, planes de salud y modalidades de trabajo híbridas, que se consolidan como factores determinantes para la atracción y retención de talento.

El informe de Michael Page subraya que el 70% de los colaboradores se siente insatisfecho con su salario y beneficios, y más de la mitad no percibe oportunidades claras de desarrollo dentro de su empresa.

En este escenario, los roles estratégicos como el de gerente de administración y finanzas se convierten en piezas centrales para las compañías que buscan fidelizar talento y sostener su competitividad.