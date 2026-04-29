Sueldos ligados a gerentes de esta área muestran una marcada diferenciación entre posiciones de liderazgo estratégico y roles de gestión operativa

Los roles vinculados a Recursos Humanos (RR.HH.) se enfocan en gestionar todo lo relacionado con las personas dentro de una organización: desde contratar talento hasta desarrollar y retener empleados

En la Argentina, los salarios ligados a gerentes de esta área muestran una marcada diferenciación entre posiciones de liderazgo estratégico y roles de gestión operativa.

Según la Guía Salarial 2026 de Michael Page y relevamientos complementarios, un Gerente de RRHH puede percibir entre $5,5 y $12,5 millones brutos mensuales, mientras que un Jefe de RRHH se ubica en un rango de $4,4 a $7,5 millones, según el tamaño de la empresa y el expertise.

El área de Recursos Humanos atraviesa un momento de transformación. La digitalización de procesos, la presión por retener talento y la necesidad de construir culturas organizacionales más sólidas elevaron el rol de los gerentes de RRHH y cultura a posiciones estratégicas.

Estos profesionales no solo administran políticas de personal, sino que también diseñan programas de bienestar, diversidad y desarrollo, algo que explica la amplitud de sus rangos salariales.

Mientras que los jefes de RRHH mantienen un perfil más operativo, centrado en la gestión diaria de nóminas, relaciones laborales y cumplimiento normativo.

El área de Recursos Humanos percibe un salario de entre $5 millones y $12 millones, según el tamaño de la empresa y el expertise

Qué salario cobra un gerente de Recursos Humanos en mayo de 2026

Aunque su compensación es menor, sigue siendo competitiva en relación con otros sectores. Concretamente, el sueldo percibido por ambos roles quedó expresado de la siguiente forma:

Gerente de RRHH / Cultura : Empresas pequeñas y medianas: $5,5M – $8,2M brutos mensuales, con bonos de 2 a 3 sueldos . Empresas grandes: $7,5M – $12,5M brutos mensuales, con bonos de 2 a 4 sueldos .

Jefe de RRHH : Empresas pequeñas y medianas: $4,4M – $6M brutos mensuales, con bonos de 1 a 2 sueldos . Empresas grandes: $5,5M – $7,5M brutos mensuales, con bonos de 1,5 a 2,5 sueldos .



Estos valores se expresan en pesos argentinos y corresponden a salarios brutos mensuales, sin incluir beneficios adicionales como planes de salud, flexibilidad laboral o capacitaciones, que hoy son factores determinantes en la propuesta de valor de las empresas.

Relevamientos paralelos de portales como ZonaJobs y Bumeran confirman cifras similares: un Gerente de RRHH oscila entre $3,8M y $7,5M, mientras que un Jefe de RRHH se ubica entre $2,2M y $3,8M, aunque estas cifras suelen corresponder a posiciones más tradicionales y no contemplan el impacto de la inflación ni la dolarización parcial de paquetes en multinacionales.