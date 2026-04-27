La Guía Salarial Argentina de Michael Page refleja que el área comercial atraviesa un escenario marcado por una mayor presión sobre los márgenes

El rol de un gerente de ventas evolucionó significativamente en 2026, dejando de ser una posición meramente operativa para convertirse en un eje estratégico que integra innovación, análisis de datos y una gestión humana mucho más flexible

La Guía Salarial Argentina 2026 de Michael Page refleja que el área comercial atraviesa un escenario desafiante, marcado por la caída del poder adquisitivo y la presión sobre los márgenes.

En este entorno, las empresas buscan perfiles más consultivos y técnicos, capaces de ofrecer soluciones basadas en datos y con un entendimiento profundo del negocio del cliente.

Salarios 2026: cuánto gana un gerente de ventas en la Argentina

Un gerente de ventas B2C en Argentina puede ganar entre $7,5 y $10 millones mensuales en empresas pequeñas o medianas, y entre $9 y $14 millones en grandes compañías.

En el caso de un gerente de ventas B2B, los salarios oscilan entre $8 y $13 millones en pequeñas empresas y entre $11 y $15 millones en multinacionales, con bonos que van de dos a cinco sueldos anuales.

La remuneración variable gana protagonismo, especialmente en posiciones senior, donde puede representar entre 20% y 30% del paquete total.

Un gerente de ventas senior en Argentina gana entre $8 millones y $13 millones, según Michael Page

Este esquema responde a la necesidad de alinear los ingresos con objetivos alcanzables en un mercado cada vez más competitivo.

Algunas de las cuestiones que vuelven a este rol uno de los mejor pagados del país incluyen:

alta competencia comercial : la apertura de mercados obliga a revisar constantemente el posicionamiento

escasez de perfiles técnicos en B2B : especialmente en sectores como oil & gas y minería , donde se requiere conocimiento especializado

uso intensivo de herramientas digitales: CRM, análisis de datos y estrategias comerciales estructuradas son imprescindibles

Los salarios de gerentes de ventas B2C y B2B se ubican entre los más altos del mercado argentino, junto con los de sectores como energía, minería e IT.

Sin embargo, la rotación sigue impulsada por la falta de desarrollo profesional y la presión por resultados.

Para atraer y retener talento, el informe destaca que las empresas deben ofrecer autonomía, claridad estratégica y proyectos con potencial de transformación real, además de paquetes competitivos.