El programa que impulsa startups y pequeños y nuevos negocios con formación, mentorías y acceso a redes de apoyo en todo el país

Banco Macro y EmprendeIAE abrieron la convocatoria para una nueva edición de Naves Argentina 2026, el programa que busca impulsar emprendimientos en todo el país mediante formación, mentorías y redes de apoyo para potenciar proyectos de negocio.

La inscripción estará disponible hasta el 28 de abril y está dirigida a emprendedores de distintas provincias que quieran fortalecer sus iniciativas, ya sea en etapa inicial o dentro de empresas que ya se encuentran en funcionamiento.

El objetivo principal del programa es acompañar a los participantes en el desarrollo de sus proyectos, brindándoles herramientas de:

Capacitación

Asesoramiento personalizado

Espacios colaborativos

Desde su creación, Naves Argentina se convirtió en una de las principales plataformas de apoyo para startups, pymes y nuevos negocios, pensada para quienes recién comienzan o compañías que buscan innovar.

La edición 2026 tendrá una duración aproximada de siete meses y estará enfocada en proyectos que busquen crecer, escalar o desarrollar nuevas oportunidades dentro de sectores estratégicos de la economía. Los postulantes podrán inscribirse en tres categorías diferentes:

Idea de negocio

Empresa naciente

Nuevo proyecto de empresa en marcha

¿De qué se trata la nueva convocatoria para emprendedores de Macro y EmprendeIAE?

La convocatoria acepta únicamente propuestas vinculadas con:

Agronegocios

Economía del conocimiento

Energías renovables

Minería

Oil & gas, salud

Sector vitivinícola

Turismo

El proceso de formación comienza con una primera etapa de contenidos asincrónicos y encuentros virtuales. Luego, los proyectos seleccionados avanzan a una instancia más profunda junto a profesores y mentores del IAE Business School.

Esa segunda fase combina modalidad online y presencial, incluyendo actividades en el campus de Pilar, donde los emprendedores reciben mentorías específicas y participan en foros grupales para intercambiar experiencias y fortalecer sus propuestas.

Desde Banco Macro destacaron que el programa forma parte de su estrategia de apoyo al desarrollo regional y al crecimiento del ecosistema emprendedor argentino, con foco en proyectos que generen impacto real.

Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas, indicó que la entidad apuesta al talento emprendedor como motor de desarrollo económico y social, y remarcó la importancia de impulsar iniciativas con alcance nacional.

Por su parte, desde EmprendeIAE indicaron que Naves busca acompañar a quienes deciden emprender, ayudándolos a transformar ideas en proyectos sostenibles. Además, los ganadores accederán a formación complementaria, asesoramiento especializado y redes de vinculación con otros actores del ecosistema emprendedor.