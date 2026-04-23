El programa, que ya formó a 396 talentos en sus 14 años de trayectoria, se convirtió en una cantera clave para la compañía. Los requisitos para aplicar

Despegar, uno de los unicornios nacionales, anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de "Jóvenes de Alto Vuelo" (JAV), su programa de formación tecnológica que desde 2013 se consolidó como uno de los principales semilleros de talento en la región.

La convocatoria estará abierta entre el 27 de abril y el 5 de mayo, y apunta a jóvenes mayores de 18 años residentes en CABA, Gran Buenos Aires o La Plata, con estudios secundarios completos y conocimientos básicos de programación y Programación Orientada a Objetos.

Despegar abre su programa para contratar a jóvenes sin experiencia

El programa, que ya formó a 396 talentos en sus 14 años de trayectoria y se suma a otras acciones de formación impulsadas por la firma, se convirtió en una cantera clave para la compañía: casi el 50% de los desarrolladores actuales de Despegar iniciaron su carrera profesional a través de JAV.

"Ver cómo muchos de quienes comenzaron aquí hoy lideran proyectos y equipos dentro de la compañía refleja el impacto que el programa tiene en nuestro desarrollo tecnológico", destaca Kevin Thienemann, VP de Ingeniería de Despegar.

La 19° edición incorpora un enfoque renovado: además de la formación intensiva en desarrollo web y la participación en proyectos reales, los participantes se familiarizarán con herramientas de inteligencia artificial, en línea con la evolución tecnológica de la empresa.

En este sentido, Thienemann precisa a iProUP que quienes participan del programa se integran a iniciativas vinculadas a los productos y plataformas que Despegar desarrolla para sus usuarios. Esto incluye, por ejemplo:

Mejoras en funcionalidades del sitio y la app

Optimización de procesos internos de desarrollo

Implementación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ciclo de desarrollo

Participación en proyectos de automatización

Despegar lanzó una nueva edición de su programa Jóvenes de Alto Vuelo y busca sumarlos a su equipo

"De esta manera, el aprendizaje técnico se combina con desafíos concretos del negocio, permitiendo que los participantes trabajen con metodologías ágiles y colaboren con equipos multidisciplinarios desde el inicio", prosigue.

El programa mantiene su propósito original de brindar una primera oportunidad laboral a jóvenes con vocación IT y entusiasmo por crecer profesionalmente.

"Entendemos la IA como una herramienta que amplifica las capacidades de nuestros desarrolladores. Queremos que quienes se sumen a JAV comprendan cómo integrarla desde el inicio", explica, por su parte, Lucio Loiacono, responsable de Tech University de Despegar.

Beneficios y la posibilidad de ser contratados por Despegar

Consultado por las prestaciones, el VP de Despegar aclara que quienes ingresan a JAV podrán acceder a los beneficios corporativos mientras transitan la etapa de formación.

"A lo largo del programa cuentan con acompañamiento de mentores técnicos, instancias de feedback continuo y una capacitación intensiva con foco en las tecnologías utilizadas por los equipos de la compañía. Además, participan en comunidades técnicas internas, espacios de networking y utilizan herramientas de IA que forman parte del trabajo cotidiano del área de Ingeniería", precisa.

Una vez finalizada la etapa formativa, las personas continúan su desarrollo dentro de Despegar, donde podrán integrarse a equipos de producto para profundizar su especialización, participar en proyectos de mayor alcance y construir un plan de carrera a largo plazo.

En ese proceso, mantienen el acompañamiento de líderes técnicos, acceden a instancias de aprendizaje continuo y continúan desarrollándose dentro del ecosistema de la compañía, que se ve fortalecido por formar parte de Prosus, el conglomerado que adquirió a Despegar en 2024.

En sus primeras ediciones, JAV fue el primer empleo de muchos desarrolladores, y en los últimos años la compañía volvió a priorizar perfiles con potencial, curiosidad y ganas de aprender, más allá de la experiencia previa.