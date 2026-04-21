La compañía lanzó esta apuesta por captar talento en áreas clave como infraestructura, desarrollo de software y gestión de cuentas

Veritran, la firma especializada en soluciones de infraestructura IT para la banca digital con más de 20 años de trayectoria, abrió nuevas vacantes laborales en Argentina.

La compañía busca acrecentar su presencia en el país y lanzó esta apuesta por captar talento en áreas clave como innovación, desarrollo de software y gestión de cuentas.

Veritran se define como un socio estratégico de instituciones financieras en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con más de 50 millones de usuarios que utilizan sus soluciones para autogestionar sus finanzas y 100.000 millones de transacciones anuales.

Su propuesta se centra en simplificar la experiencia bancaria a través de plataformas digitales seguras y escalables, que permiten a los bancos acelerar su transformación tecnológica y mejorar la relación con sus clientes.

Pablo Ronco, CTO de Veritran, adelanta a iProUP que el foco de la organización este año está puesto en "crecer de la mano de los más de 50 clientes a nivel global, profundizar nuestra presencia en mercados donde ya operamos y continuar expandiéndonos a nuevas geografías, acompañando proyectos de transformación digital cada vez más complejos".

"Ese crecimiento tiene un impacto directo en nuestro equipo, y Argentina continúa siendo uno de nuestros principales hubs de talento y desarrollo tecnológico. Muchas de nuestras iniciativas globales se apoyan en equipos locales; por eso, mantenemos una búsqueda activa de perfiles de IT que puedan trabajar en proyectos de gran escala, alta exigencia y con impacto real", agrega.

Veritran busca talento en Argentina: vacantes a las que podés aplicar y sus requisitos

Concretamente, la empresa busca consolidar su equipo en Provincia de Buenos Aires y CABA, con oportunidades que incluyen perfiles técnicos y de gestión. Entre las vacantes abiertas se destacan roles como:

IT Service Operations Engineer

Programmer Analyst

QA Lead

Sr. Software Engineer

Ssr. iOS Engineer

"Más allá de las habilidades técnicas propias de cada rol, buscamos profesionales con autonomía, curiosidad y pensamiento crítico. En un entorno donde la tecnología —y particularmente la inteligencia artificial— avanza de forma acelerada, estas habilidades son cada vez más importantes", precisa Ronco sobre los requisitos.

"Valoramos especialmente la mentalidad emprendedora y el sentido de ownership sobre los proyectos: personas con iniciativa y pasión, que se animen a proponer, a cuestionar y a mejorar lo existente", prosigue el ejecutivo.

"Trabajamos con instituciones líderes en una industria donde la confianza es central, por lo que la rigurosidad, el compromiso y la capacidad de colaborar en equipos diversos y multiculturales son fundamentales. Consideramos primordial que los colaboradores conecten con el propósito de trascender y dejar una huella, como ocurre con proyectos de inclusión financiera y social", completa.

Veritran contrata profesionales: los beneficios que ofrece a colaboradores

Los puestos incluyen beneficios como cobertura de salud premium, programas de referidos, bonos por performance y permanencia, además de oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo. La empresa busca atraer perfiles que quieran asumir desafíos más allá de su rol específico, con la posibilidad de trabajar en proyectos de alcance global.

"El principal diferencial no está en una lista de beneficios aislados, sino en la propuesta integral de desarrollo. Ofrecemos la posibilidad de trabajar en proyectos de alta complejidad y escala, con impacto real en millones de usuarios", subraya el CTO de Veritran.

La fintech Veritran abrió 5 vacantes para contratar perfil técnico a su equipo de trabajo en el país

Sobre la cultura de la compañía, Ronco remarca que se basa en la "confianza, la cercanía y el aprendizaje constante.

"Creemos en el aprender haciendo, teniendo espacio para equivocarse, mejorar y crecer profesionalmente en un entorno exigente pero humano. Fomentamos el trabajo colaborativo y presencial, el intercambio diario entre equipos y la construcción de relaciones de largo plazo", apunta.

"Acompañamos ese camino con un onboarding personalizado, programas de capacitación continua y esquemas de reconocimiento por desempeño y trayectoria. Para quienes buscan desafíos reales, aprendizaje permanente y la posibilidad de crecer en un rubro en constante transformación, Veritran ofrece un espacio para crecer y aportar valor genuino", sintetiza el ejecutivo.

El anuncio de nuevas posiciones se produce en un momento de fuerte demanda de talento tecnológico en la Argentina, especialmente en áreas vinculadas a la digitalización bancaria y la infraestructura de pagos.