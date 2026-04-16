Según el informe del CEPA, desde fines de 2023 cerraron más de 24.000 empresas a nivel nacional. Los rubros más afectados en este período

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre una caída sostenida del empleo y del entramado empresarial durante los primeros 26 meses del gobierno actual.

El documento analizó la evolución entre noviembre de 2023 y enero de 2026 a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y mostró una disminución tanto en la cantidad de empleadores como en los puestos de trabajo registrados.

En ese período, la cantidad de empresas se redujo de 512.357 a 488.177, lo que implica la pérdida de 24.180 empleadores. En términos diarios, esto equivale a más de 30 empresas que dejaron de operar.

Entre los sectores más afectados, se registraron los siguientes:

Transporte

Comercio

Servicios inmobiliarios

Manufacturas

Servicios profesionales

Si se observa en términos relativos, el transporte lideró las pérdidas con una caída del 14,9%, seguido por servicios de organizaciones, inmobiliarios y construcción, que también reflejaron retrocesos marcados.

En paralelo, el empleo registrado en unidades productivas cayó un 3% en el mismo período. En números absolutos, se perdieron 290.123 puestos de trabajo, lo que representa unos 366 empleos menos por día.

¿Cuántos puestos de trabajo perdió Argentina en los últimos dos años?

La mayor pérdida de empleo se concentró en el sector público, con más de 86.000 puestos eliminados, seguido por la construcción, la industria manufacturera y el transporte, todos con caídas significativas en sus niveles de ocupación.

En términos porcentuales, la construcción fue el sector más golpeado, con una caída del 17,8% en el empleo. También se destacaron las bajas en transporte y en servicios vinculados a organizaciones.

El informe también pone el foco en el trabajo en casas particulares, donde se perdieron más de 27.000 empleos registrados. Este segmento es considerado un indicador sensible de la economía, ya que refleja rápidamente los ajustes en los hogares.

Si se suman todos los sectores, el empleo privado registrado total cayó en más de 317.000 puestos en poco más de dos años, lo que equivale a unos 400 empleos destruidos por día.

En cuanto al tamaño de las empresas, casi la totalidad de la reducción en la cantidad de empleadores se explica por firmas de hasta 500 trabajadores, que representan el 99,74% de los casos.

Sin embargo, la mayor pérdida de empleo se dio en las grandes empresas: el 64,38% de los puestos eliminados corresponde a compañías de más de 500 empleados, lo que muestra que el ajuste impactó con más fuerza en las estructuras de mayor tamaño.