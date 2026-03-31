La capacitación online en desarrollo web suma metodologías ágiles y herramientas actuales, apuntando a quienes buscan empleo rápido en la industria tech

En un mercado laboral donde la brecha entre la demanda de las empresas y la formación de los candidatos parece agigantarse, surge una oportunidad que promete ser el "puente" definitivo hacia la economía del conocimiento. Santander Argentina, en alianza con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), acaba de abrir las inscripciones para una nueva edición de su programa de formación en programación, diseñado con un único norte: la salida laboral inmediata.

La propuesta, que se canaliza a través de Santander Open Academy, es 100% gratuita y online, lo que elimina las barreras geográficas y económicas para miles de argentinos que buscan reconvertir su perfil profesional o dar sus primeros pasos en el mundo IT.

Qué es ser un Full Stack Developer y por qué todos lo buscan

Como se analizó anteriormente en iProUP, el perfil de desarrollador Full Stack es hoy el "navaja suiza" de la tecnología: es aquel profesional capaz de trabajar tanto en el front-end (lo que el usuario ve en una app o web) como en el back-end (la lógica y bases de datos que corren detrás).

El programa del ITBA y Santander no se queda en la teoría superficial. Se enfoca en el Stack MERN, un conjunto de tecnologías (MongoDB, Express.js, React y Node.js) que hoy lidera la creación de aplicaciones modernas a nivel global.

Los pilares de la formación incluyen:

Fundamentos sólidos de programación

Dominio de lenguajes clave: HTML, CSS y JavaScript

Uso de frameworks y herramientas de vanguardia

Metodologías ágiles, esenciales para trabajar en equipos de alto rendimiento

Fuente: Santander

El factor ITBA: calidad académica con foco productivo

La participación del ITBA no es un detalle menor. Al ser la universidad referente en ingeniería y gestión de Argentina, garantiza que los contenidos no solo sean actuales, sino que estén alineados con lo que el sector productivo demanda hoy.

Tal como destaca la gacetilla de lanzamiento, el programa combina instancias sincrónicas (clases en vivo) con un fuerte acompañamiento académico. "No se trata solo de ver videos, sino de resolver problemas reales y desarrollar proyectos que luego puedan formar parte del portafolio del alumno", señalan los organizadores.

Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Para aprovechar esta "primavera de formación" que se mencionó en otros informes de empleo, los interesados deben seguir unos pocos pasos digitales:

Ingresar a Santander Open Academy : la plataforma centraliza todas las becas y beneficios de formación del banco

Registro y Postulación: completar los datos básicos. Al ser 100% online, el único requisito técnico es contar con una computadora y conexión a internet

Proceso de Selección: debido a la alta demanda que suelen tener estos programas gratuitos con el sello del ITBA, se recomienda realizar la postulación cuanto antes para no quedar fuera de los cupos

Esta iniciativa forma parte de una tendencia que se viene marcando en las secciones de Finanzas 4.0 y Economía Digital: la educación ya no es un proceso de una sola vez en la vida. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, programas como este permiten a personas de otros rubros -desde el comercio hasta las humanidades- adquirir habilidades digitales que los posicionen en el escalafón salarial más alto del país. Tenés tiempo hasta el 26 de mayo para solicitar la beca.