Santander Open Academy pretende ampliar el acceso a la educación, fortalecer la empleabilidad y acompañar el desarrollo profesional

Santander Open Academy, la plataforma global de formación del Banco Santander, ofrece más de 1.000 cursos y becas gratuitas disponibles para toda la comunidad.

La iniciativa busca:

ampliar el acceso a la educación

fortalecer la empleabilidad

acompañar el desarrollo profesional con programas académicos desarrollados en alianza con universidades e instituciones de prestigio internacional.

La propuesta combina modalidades online y presenciales, con alternativas flexibles que permiten estudiar desde cualquier lugar y adaptar los tiempos de cursada.

Según la entidad, el objetivo es democratizar el acceso a la formación y brindar herramientas para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el USA Summer Experience – Penn 2026, un programa intensivo de tres semanas en la Universidad de Pensilvania, que incluye formación en inglés, actividades culturales y cobertura de gastos básicos.

También se ofrece el British Council English Online 2026, con 10.000 plazas gratuitas para estudiar inglés de manera 100% online, adaptando el ritmo de cursada a la disponibilidad de cada participante.

Cursos y becas internacionales: Formación práctica y educación financiera

Asimismo, el programa Skills for Work – Full Access Coursera brinda acceso completo durante un año al catálogo corporativo de Coursera, con rutas de aprendizaje en áreas clave como inteligencia artificial generativa, análisis de datos y ciberseguridad.

Además de los programas internacionales, Santander Open Academy pone a disposición cursos prácticos orientados a habilidades concretas como Excel, marketing digital, publicidad en redes sociales, e-commerce y prompting en inteligencia artificial para no programadores.

La propuesta se complementa con el Programa de Educación Financiera de Santander, que combina actividades presenciales y contenidos digitales para promover el hábito del ahorro, la planificación del gasto y el uso responsable de productos financieros.

Esta iniciativa busca fortalecer la estabilidad económica, impulsar la inclusión digital y prevenir el fraude, con acceso gratuito para jóvenes y adultos mayores.

Con más de 28 años de trayectoria en programas educativos, Santander refuerza su apuesta por la formación como motor de progreso social. La plataforma Open Academy conecta talento, conocimiento y oportunidades sin costo y sin requisitos previos, consolidándose como una de las ofertas más amplias de capacitación gratuita a nivel global.

La compañía anticipa que seguirá sumando nuevas becas y cursos en alianza con instituciones líderes, manteniendo su compromiso con la empleabilidad y el aprendizaje continuo. La iniciativa se presenta como una oportunidad única para aprovechar el verano y construir nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional.