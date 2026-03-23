Esta cifra representa un crecimiento exponencial respecto a los niveles de hace apenas un año. La empresa ya cuenta con alrededor de 4.500 empleados

OpenAI, la compañía de inteligencia artificial (IA) dirigida por Sam Altman, puso en marcha un ambicioso plan de reclutamiento global con el objetivo de alcanzar una plantilla de 8.000 empleados para finales de 2026.

Esta cifra representa un crecimiento exponencial respecto a los niveles de hace apenas un año y subraya la urgencia de la firma por consolidar su liderazgo en un mercado donde la competencia de Google, Meta y xAI de Elon Musk se vuelve cada vez más feroz.

OpenAI busca 8.000 empleados a nivel global y planea duplicar su nómina de trabajo en 2026

El incremento en la fuerza laboral, que incluye la contratación de 3.500 profesionales, no responde únicamente a una necesidad de programadores, sino a una diversificación estratégica de sus áreas operativas.

OpenAI busca reforzar áreas críticas que incluyen la seguridad y la ética de los modelos y equipos especializados en infraestructura de hardware y relaciones gubernamentales.

Este despliegue de talento busca sostener el desarrollo de sus futuras generaciones de inteligencia artificial, como el esperado GPT-5, mientras intenta resolver los complejos desafíos legales y de derechos de autor que enfrenta la industria en múltiples jurisdicciones.

Un eje fundamental de esta expansión es la apertura de nuevas sedes internacionales. La empresa comenzó a instalar oficinas en centros tecnológicos clave fuera de los Estados Unidos, como Londres, Dublín y Tokio, en busca de captar talento local y adaptar sus productos a las regulaciones regionales, como la Ley de IA de la Unión Europea.

OpenAI sale a cazar talento a nivel global y busca contratar alrededor de 3.500 empleados este año

Esta globalización del equipo permite a OpenAI operar en un ciclo de 24 horas y estar más cerca de los grandes clientes corporativos que están integrando sus servicios de API en sectores que van desde las finanzas hasta la medicina de alta complejidad.

En términos financieros, este aumento en la nómina implica un desafío de sostenibilidad que la compañía planea mitigar a través de sus crecientes ingresos por suscripciones y su estrecha alianza con Microsoft.

El costo de mantener a miles de los ingenieros mejor remunerados del mundo, junto con el gasto energético de los centros de datos, sitúa la operación de OpenAI en una escala de gastos solo comparable con los gigantes de Silicon Valley.

No obstante, la dirección de la empresa confía en que alcanzar esta masa crítica de talento es la única forma de lograr avances significativos hacia la Inteligencia Artificial General (AGI).

La agresiva política de contrataciones también está generando un efecto dominó en el mercado laboral tecnológico. OpenAI no solo atrae a académicos de renombre, sino que está reclutando activamente a directivos con experiencia en el escalado de plataformas masivas provenientes de Apple y Amazon.