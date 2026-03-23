La reestructuración responde a la implementación masiva de sistemas de automatización y agentes autónomos dentro de los procesos operativos de la empresa

Crypto.com, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó el despido de 12% de su nómina global a raíz del uso de inteligencia artificial generativa (Gen IA).

A diferencia de las olas de recortes vistas en años anteriores, motivadas por la caída de precios de los activos, esta reestructuración responde directamente a la implementación masiva de sistemas de Gen AI y agentes autónomos dentro de sus procesos operativos.

La dirección de la compañía, encabezada por su equipo ejecutivo en Singapur, explicó que la decisión es parte de un plan de optimización de recursos diseñado para mantener la competitividad en un mercado que demanda respuestas instantáneas. Los sectores más afectados por esta medida fueron los siguientes:

Atención al cliente

Cumplimiento normativo

Soporte técnico

Según los reportes internos, la integración de modelos de lenguaje avanzados permitió automatizar más del 70% de las consultas de los usuarios y acelerar las verificaciones de identidad de manera más eficiente que los procesos manuales utilizados hasta el mes pasado.

La empresa Web3 busca reducir sus costos fijos mediante la automatización. La exchange invirtió fuertemente en el último año en infraestructuras de IA que gestionan el flujo de datos y que llevan a cabo análisis predictivos de riesgos y detección de fraudes en tiempo real.

Crypto.com, una de las exchanges más grandes del mundo, confirmó el recorte del 12% de su personal

Qué pasó tras el anuncio de recortes de personal en Crypto.com

El impacto emocional y social entre los empleados fue rimbombante, especialmente en las sedes regionales de América Latina y Europa, donde la plataforma expandió su presencia recientemente.

La empresa informó que ofrecerá paquetes de indemnización extendidos y programas de capacitación para que los trabajadores afectados puedan reinsertarse en el mercado laboral, aunque el clima de incertidumbre persiste.

Sin embargo, hay temor de que este sea el primero de muchos ajustes similares en otras firmas del sector financiero que buscan maximizar sus márgenes de ganancia mediante la sustitución de tareas repetitivas por software inteligente.