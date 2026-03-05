Sam Altman acusó a múltiples empresarios de utilizar la inteligencia artificial como una coartada conveniente para justificar despidos masivos

Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, sacudió nuevamente el debate sobre el futuro del empleo al denunciar una práctica corporativa que él mismo denominó como "AI washing" o "lavado de IA".

En recientes declaraciones públicas, específicamente durante el India AI Impact Summit celebrado en febrero, Altman acusó a múltiples empresarios de utilizar la inteligencia artificial como una coartada conveniente para justificar despidos masivos que, en realidad, responden a problemas estructurales, errores de planificación o ajustes presupuestarios que habrían ocurrido de todos modos.

Sam Altman, contra los empresarios: qué dijo el creador de ChatGPT sobre los despidos masivos

El creador de ChatGPT señaló que existe una tendencia creciente en Silicon Valley y otros sectores industriales de culpar a la automatización por la reducción de plantillas, buscando presentar estos recortes como una "evolución tecnológica necesaria" en lugar de admitir dificultades financieras o un exceso de contrataciones durante el periodo pospandemia.

Según Altman, este discurso permite a los líderes evitar la responsabilidad directa por una gestión deficiente, delegando el rol de "villano" en una tecnología que, en muchos de estos casos, todavía no se ha implementado de forma que justifique tales desplazamientos laborales.

Sin embargo, el creador de ChatGPT mantuvo una postura equilibrada al reconocer que el impacto de la IA en el mercado laboral no es una fantasía.

Si bien sostiene que muchos despidos actuales son injustamente atribuidos a su tecnología, también admitió que el desplazamiento real de puestos de trabajo por la IA comenzará a ser "palpable" en los próximos años.

El directivo prevé que tareas administrativas y roles en atención al cliente sean los primeros en sufrir una transformación profunda, aunque se mostró optimista al recordar que cada revolución tecnológica en la historia terminó por crear nuevos tipos de empleo que hoy resultan difíciles de imaginar.

Los datos parecen respaldar la advertencia de Altman. Estudios recientes del National Bureau of Economic Research (NBER) indican que, a pesar de la narrativa imperante, cerca del 90% de los directivos globales consultados no detectó un impacto significativo de la IA en sus niveles de empleo en los últimos 3 años.

Esto sugiere que el fenómeno del "AI washing" está distorsionando la percepción pública, creando una sensación de amenaza inminente que no siempre coincide con la realidad operativa de las empresas que anuncian recortes.