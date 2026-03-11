Esta visión contempla la automatización de tareas repetitivas, así como un cambio profundo en la naturaleza misma de las profesiones

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, lanzó una de las advertencias más contundentes en lo que va de 2026 sobre el futuro del mercado laboral global.

Durante su reciente intervención en un foro tecnológico de alto nivel, el ejecutivo afirmó que el 80% de los puestos de trabajo actuales sufrirán transformaciones estructurales antes del 2035 debido al avance exponencial de la inteligencia artificial.

Esta visión contempla la automatización de tareas repetitivas, así como un cambio profundo en la naturaleza misma de las profesiones, afectando tanto a sectores operativos como a roles estratégicos que hasta ahora se consideraban exclusivos del intelecto humano.

Para el ejecutivo de la plataforma de movilidad, la IA no debe ser vista necesariamente como una destructora neta de empleo, sino como un catalizador de una metamorfosis sin precedentes.

Khosrowshahi explicó que la mayoría de los trabajadores no serán reemplazados por una máquina, pero sí verán cómo sus responsabilidades diarias se ven alteradas de forma radical.

En este sentido, destacó que la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo se convertirán en los activos más valiosos para la fuerza laboral de la próxima década, ya que el dominio de las herramientas de IA será un requisito básico para mantenerse competitivo en cualquier industria.

Desde la perspectiva de Uber, esta transformación ya está en marcha. La compañía integró modelos de IA para optimizar la logística de rutas o la gestión del servicio al cliente, pero el mensaje del CEO apunta a algo mucho más vasto: una reconfiguración de la economía de servicios.

Según su análisis, antes de 2035, la IA será capaz de gestionar flujos de trabajo completos, lo que obligará a las empresas a rediseñar sus estructuras jerárquicas y a los empleados a enfocarse en tareas de alto valor añadido, donde la creatividad, la empatía y el juicio crítico sigan marcando la diferencia.

La advertencia de Khosrowshahi también incluye un llamado de atención a gobiernos e instituciones educativas. El directivo subrayó que, dada la velocidad de estos cambios, los sistemas de formación tradicionales corren el riesgo de quedar obsoletos si no integran la IA de manera transversal.

El CEO de Uber insistió en que el margen de diez años que queda hasta 2035 es una ventana de oportunidad crítica para establecer redes de seguridad social y programas de recapacitación masiva que permitan amortiguar el impacto del desplazamiento laboral y aprovechar el aumento de productividad que promete la tecnología.