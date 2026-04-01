La IA puede intensificar el trabajo si la usamos en piloto automático. Pero también puede devolvernos tiempo, foco y sentido si la usamos eficientemente

En estos días circuló un estudio de Harvard Business Review que sostiene que, lejos de liberar tiempo, la inteligencia artificial hace que las personas trabajen más rápido, asuman más tareas y estiren su jornada sin sentir alivio real. En muchos casos, lo que describe no es un problema de la IA, sino de cómo seguimos pensando el trabajo.

Durante décadas, la tecnología fue territorio exclusivo de los técnicos. Si no sabías programar, dependías de alguien que supiera. Si querías automatizar algo, levantabas un ticket y esperabas.

Ese pedido terminaba en el backlog, ese lugar misterioso donde las cosas se desintegran con el tiempo. Esa lógica moldeó una cultura: adaptarse al sistema en lugar de cuestionarlo. Eso hoy cambió.

No solo porque la tecnología sea más potente (que lo es), sino porque por primera vez millones de personas pueden pensar sistémicamente sobre su propio trabajo. Donde antes veían tareas, ahora empiezan a ver procesos. Donde había pasos sueltos, aparecen flujos. Donde reinaba la costumbre, emergen repeticiones que ya no tienen sentido.

Darle pensamiento sistémico a alguien que no es técnico no es ciencia ficción. Es una habilidad que se puede enseñar, entrenar y aplicar en semanas. Y cuando eso pasa, algo se desbloquea.

El momento preciso en el que generas dopamina porque entendiste algo que antes parecía mágico. Cuando las personas empiezan a razonar su trabajo con otra lógica, aparecen preguntas incómodas:

¿Por qué estoy haciendo esto?

¿Aporta valor?

¿Tiene sentido que lo haga una persona o simplemente siempre se hizo así?

Ahí es donde muchas implementaciones de IA fallan y terminan intensificando el trabajo, como señala el estudio. Si usamos la IA solo para hacer más rápido lo que ya hacíamos mal, el resultado lógico es más intensidad, más ritmo y más cansancio. La tecnología no libera tiempo por sí sola. Libera tiempo cuando cambia la forma en que razonamos sobre el trabajo.

En un proyecto reciente con una compañía, un equipo de 24 personas identificó 540 horas mensuales en las que un humano agregaba poco valor. De un total de 3.840 horas de trabajo, el hallazgo no fue solo el ahorro de tiempo. Fue el cambio en la relación con el trabajo. La pregunta dejó de ser "¿cómo hago esto más rápido?" y pasó a ser "¿esto debería hacerlo una persona?".

La IA, por sí sola, no reduce el trabajo. Tampoco lo empeora. Lo amplifica. Amplifica la forma en que ya estamos trabajando. Y ahí aparece el verdadero problema. Seguimos midiendo productividad en cantidad de tareas realizadas, no en valor generado.

Formularios que nadie lee. Reportes que nadie decide. Procesos que sobreviven por inercia. Cuando alguien aprende a pensar su trabajo como un sistema y no como una lista de pendientes, la IA deja de ser un acelerador de intensidad y pasa a ser un filtro brutal. Un espejo que muestra todo lo que no debería estar ahí.

El futuro no es que la tecnología haga todo por nosotros. Tampoco es que todos nos volvamos técnicos. El futuro es que todos pensemos un poco más como técnicos, sin dejar de ser humanos. Que sepamos distinguir qué tareas requieren criterio, contexto y sensibilidad, y cuáles son simplemente fricción operativa disfrazada de trabajo.

La IA puede intensificar el trabajo si la usamos en piloto automático. Pero también puede devolvernos tiempo, foco y sentido si la usamos para eliminar lo que nunca debió ocuparnos.

Tal vez el problema no sea que trabajamos demasiado. Tal vez el problema sea en qué estamos trabajando.

*Por Mariano Wechsler, CEO y co-fundador de Teamcubation