La norma habilita prestaciones adicionales para los empleados que no suman aportes ni alteran el cálculo de aguinaldo, vacaciones o indemnización

La reforma laboral suma beneficios que las empresas pueden brindar a sus empleados sin que esos aportes generen impuestos ni contribuciones adicionales. Entre ellos firguran incentivos claves como transporte, celular y medicina prepaga.

Que estos beneficios sean no remunerativo implica que no se integran al salario, tampoco se computan para aguinaldo, vacaciones ni indemnización. De esta manera, los empleadores pueden cubrir los gastos de estos servicios sin que se incremente el costo laboral.

Para que esto sea posible, el proyecto introduce cambios en dos artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo: modifican los apartados sobre ‘beneficios sociales’ y ‘prestaciones complementarias’, incorporando nuevas excepciones que quedan fuera de la base imponible.

En el artículo 103 bis se amplía el alcance de los beneficios sociales. Ahora, además de los servicios de comedor dentro del establecimiento, se permite que el empleador contrate almuerzos en locales gastronómicos cercanos durante la jornada laboral.

También se extiende el concepto de reintegro de gastos médicos y odontológicos, incluyendo planes integrales y diferencias en cuotas de prepagas.

El artículo 105, referido a prestaciones complementarias, suma nuevas opciones no remunerativas. Entre ellas, el reintegro del transporte público utilizado para ir y volver del trabajo, así como los gastos de telefonía celular e Internet vinculados a tareas laborales. Estos puntos deberán ser reglamentados para definir límites y condiciones de aplicación.

Qué otros incentivos podrán ofrecer las empresas

La normativa no se limita a transporte, celular y prepaga, también incorpora una serie de prestaciones adicionales que los empleadores podrán brindar:

Ropa y equipamiento de trabajo

Gastos de guardería para hijos de hasta seis años

Útiles escolares

Cursos de capacitación

Sepelios de familiares a cargo

Stock options

Distribución de utilidades

Reintegros de gastos de automóvil

Viáticos

Vivienda

Todos estos aportes buscan mejorar la calidad de vida del trabajador, pero no se transforman en créditos laborales -es decir, no generan deudas exigibles como salario, aguinaldo o indemnización.

En la práctica, se trata de prestaciones que el empleador puede ofrecer sin que impliquen obligaciones adicionales ni se sumen al cálculo de la liquidación final.

Para los trabajadores, representa la posibilidad de acceder a servicios y apoyos adicionales, aunque sin impacto directo en sus haberes formales.