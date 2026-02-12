La firma tecnológica incorporará nuevos talentos que se destaquen por su curiosidad, proactividad y mentalidad flexible. Los detalles

Naranja X, la fintech que desarrolla soluciones tecnológicas para simplificar la vida financiera de millones de personas, anunció la quinta edición de Talento Flux, su programa de desarrollo profesional destinado a jóvenes.

La iniciativa está orientada a estudiantes avanzados y recién graduados que buscan dar sus primeros pasos en el ámbito profesional, integrándose desde el primer día a los equipos y a la estrategia de la compañía.

En esta nueva edición, la empresa incorporará a 10 nuevos talentos que se destaquen por su curiosidad, proactividad y mentalidad flexible, vinculados a carreras como:

ingeniería

ciencias económicas

negocios digitales

tecnología

IT

data

marketing

Los seleccionados, denominados "Fluxers", se integrarán de manera directa a los desafíos del negocio y trabajarán en proyectos con impacto real dentro de la organización.

"En esta quinta edición de Talento Flux profundizamos nuestra apuesta por perfiles que combinen un mindset analítico con una agilidad de aprendizaje extraordinaria", indicó María Raimondo, Head of Talent Acquisition de Naranja X.

"No priorizamos el dominio de herramientas específicas, sino personas que asuman el ownership de proyectos reales desde el primer día", agregó.

Nueva iniciativa de Naranja X para jóvenes profesionales

La convocatoria está dirigida a jóvenes de la Generación Z, es decir, personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012, con alto potencial de liderazgo, un enfoque "AI First" en el uso de herramientas y plataformas inteligentes, y una curiosidad analítica para la toma de decisiones basadas en datos.

El esquema de trabajo es híbrido y se complementa con el programa Work From Anywhere, que les permite a los colaboradores desempeñar sus funciones desde cualquier lugar del país o del mundo durante 90 días al año.

"Buscamos talento que no se conforme y que vea a la tecnología como una aliada para hackear procesos, elevar el estándar de la industria e impactar directamente en la inclusión financiera de más de 9 millones de personas en la Argentina", concluyó Raimondo.

En este contexto, la compañía también apunta a profundizar el equilibrio entre la vida personal y profesional, a través de diversas licencias y días de descanso adicionales.

El paquete de beneficios se completa con reintegros en servicios de conectividad y alimentación, y con un esquema de compensación variable asociado al desempeño.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través del perfil de LinkedIn de Naranja X, en la sección Empleos.