Conocé cuáles son los pasos imprescindibles para solicitar permisos, cuidar tu empleo y lograr que el trámite sea rápido y sin estrés

Tomarse una licencia no debería ser un problema ni algo que requiera una justificación excesiva.

"Cuando las reglas son claras y accesibles, las personas pueden tomarse el tiempo que necesitan sabiendo que su trabajo y bienestar están protegidos", explicó Mariana D'Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina.

Más allá del receso veraniego, existen licencias por enfermedad, maternidad, paternidad, adopción o duelo que cuentan con protección del puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las 7 reglas de oro para solicitar tus días

Para que la gestión funcione y el impacto en el equipo sea mínimo, seguí estos pasos:

Conocé tus días: Antes de señar un viaje, verificá cuántos días te corresponden por antigüedad y políticas internas

Mirá el calendario ajeno: Revisá si otros compañeros ya pidieron fechas para evitar superposiciones que compliquen la operación del área

Anticipación extrema: Avisar con tiempo facilita la reorganización de tareas, especialmente en picos de demanda como el verano

Usá los canales oficiales: Cargá el pedido en el sistema interno o plataforma digital de la empresa para que quede un registro formal y evitar confusiones

Chequeá el impacto salarial: Informáte sobre cómo afecta cada licencia a tu liquidación para evitar sorpresas el día del cobro

Prepará los papeles: Tené a mano certificados médicos o comprobantes si la licencia lo requiere; esto acelera los tiempos de aprobación

Ante la duda, preguntá: Una consulta a tiempo con Recursos Humanos puede salvarte de un conflicto innecesario antes de organizar una ausencia prolongada

El impacto de una buena gestión

Cuando el proceso es ágil, el estrés disminuye. Una empresa que ordena sus licencias no solo gana previsibilidad, sino que fortalece la confianza y el equilibrio entre la vida personal y laboral de sus empleados.

Al igual que quienes auditan su scoring crediticio para tener salud financiera, el trabajador debe auditar sus periodos de descanso. Contar con información clara permite volver al puesto con más foco y compromiso.

En un mercado laboral donde el salario pretendido sigue siendo una variable sensible, proteger el bienestar propio es la mejor inversión profesional.