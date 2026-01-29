La visión de Jensen Huang rompe con la narrativa dominante que advierte sobre la automatización como amenaza para el trabajo humano

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 al anticipar que la inteligencia artificial (IA) no destruirá empleos, como muchos temen, sino que generará una "ola de nuevas oportunidades laborales en sectores tradicionales y técnicos".

Su visión rompe con la narrativa dominante que advierte sobre la automatización como amenaza para el trabajo humano y plantea un escenario en donde la IA se convierte en motor de crecimiento económico.

El CEO de Nvidia revela qué trabajos serán los mejores pagos gracias a la IA

Durante su intervención, Huang explicó que la expansión de la IA impulsa la creación de nuevas infraestructuras digitales y físicas, algo que incrementa la demanda de profesionales calificados en rubros como:

electricidad

plomería

mantenimiento industrial

Según el ejecutivo, estos oficios, históricamente relegados frente a las profesiones tecnológicas, podrían convertirse en los grandes beneficiados de la revolución digital, llegando incluso a ofrecer salarios de seis cifras en mercados desarrollados.

El CEO de Nvidia subrayó que la IA no debe ser vista únicamente como un conjunto de algoritmos que reemplazan tareas humanas, sino como una herramienta que requiere soporte técnico constante.

La instalación de centros de datos, el mantenimiento de sistemas de refrigeración y la expansión de redes eléctricas para sostener el crecimiento de la computación acelerada son ejemplos de áreas donde la demanda laboral se disparará en los próximos años.

El CEO de Nvidia reveló que trabajos se verán impulsados por el auge de la IA

"Será un buen momento para ser fontanero o electricista", ironizó Huang, al remarcar que la digitalización necesita de infraestructura física sólida para sostenerse.

La postura de Huang contrasta con la visión más pesimista de otros líderes IT, que advierten sobre la desaparición de millones de empleos por la automatización.

Para el CEO de Nvidia, el verdadero desafío no será la falta de trabajo, sino la capacitación adecuada para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

En este sentido, destacó la importancia de programas de formación técnica y de políticas públicas que acompañen la transición hacia una economía impulsada por la IA.

Huang aporta un enfoque más equilibrado al debate sobre el futuro del empleo, al reconocer que la IA transformará la estructura laboral, pero también abrirá oportunidades en sectores que hasta ahora no estaban en el centro de la discusión.