Con más de 200 vacantes abiertas, el gigante tech ofrece oportunidades laborales en Argentina para perfiles junior y senior. Cuáles son y cómo postularse

Mercado Libre inicia el 2026 con nuevas búsquedas laborales en Argentina. Son más de 200 las vacantes disponibles: hoy hay 215 búsquedas activas publicadas en su perfil de LinkedIn.

Así, la empresa líder del ecosistema tecnológico y digital, que ya emplea a más de 50.000 personas en la región, sigue ampliando su equipo en este comienzo de año.

Las oportunidades son variadas: hay posiciones con requisitos mínimos y también puestos senior, con sueldos competitivos, para sumarse a la firma más grande de América Latina en su rubro.

Empleo en Mercado Libre: búsquedas activas en enero 2026

Según indica el perfil de LinkedIn de Meli, hoy hay más de 200 puestos abiertos en todo el continente.

Entre las opciones para quienes quieren dar sus primeros pasos en el 'mundo Mercado Libre', aparece el rol de Software Engineer Backend. Si bien requiere conocimientos de desarrollo backend y manejo de herramientas técnicas de nivel intermedio a avanzado, no exige experiencia laboral previa, lo que lo convierte en una buena puerta de entrada para perfiles junior.

También hay posiciones con mayor nivel de responsabilidad, como la de Analista Senior de Auditoría IT, un rol clave que lidera la planificación y ejecución de auditorías sobre tecnología y sistemas financieros dentro de la compañía.

Incluso, hay búsquedas vinculadas a inteligencia artificial, como el puesto de Project Leader – Devtools con foco en IA. En este caso, apunta a un perfil capaz de diseñar, desarrollar y escalar soluciones basadas en esta tecnología, además de crear modelos de IA propios para la compañía.

Entre los principales puestos disponibles, se destacan:

Especialista de estrategia comercial - Marketplace

Analista Senior de Auditoría para Fintech

Analista Senior de Desarrollo de Cuentas - Mercado Ads

Analista Senior de Auditoria de IT y Seguridad de la Información

Analista Senior de Desarrollo de Negocio Insurtech - Fintech

Expert Cloud Architect

Senior UX Designer

Especialista de Growth Marketing

Expert de Marketing y Desarrollo de Negocio

Especialista de Operaciones Financieras

La mayoría de las opciones se ofrecen bajo modalidad híbrida, que combina trabajo presencial y remoto, un esquema cada vez más valorado por quienes buscan entrar a un nuevo puesto.

Empleo en Mercado Libre: cómo postularse y enviar el CV

Hay recepción activa de CVs para todas estas opciones. Cualquier persona interesada puede enviar su currículum a través del portal oficial de carreras de Mercado Libre o directamente desde LinkedIn, donde se publican todas las oportunidades.

Si se elige postularse desde la plataforma de la empresa, el proceso es simple: crear un perfil, cargar el currículum actualizado y completar la postulación en pocos pasos.

Sobre este último aspecto, expertos en reclutamiento recomiendan adaptar el CV a cada puesto, incluir palabras clave que figuren en la descripción del empleo y sumar una carta de presentación personalizada, un detalle que puede marcar la diferencia a la hora de quedar seleccionado.