Un estudio de Randstad revela que, pese al contexto económico, la mayoría de los trabajadores confía en poder conseguir empleo.

A pesar de la inflación, la caída del consumo y la incertidumbre económica, la confianza de los argentinos en el mercado laboral se mantiene estable. Así lo indica un nuevo relevamiento de Randstad, que encuestó a 4.089 personas con y sin empleo en Argentina, Chile y Uruguay.

Según el estudio, el 90% de los trabajadores argentinos cree que podría conseguir un empleo similar al actual en los próximos seis meses si lo necesitara, una cifra apenas 4 puntos por debajo de la registrada en 2023 (94%).

Sin embargo, esta leve baja en la confianza viene acompañada por un incremento del temor a perder el trabajo: el 12% considera "muy probable" quedarse sin empleo o no renovar su contrato en los próximos meses, tres puntos más que el año pasado. En tanto, el 34% lo ve "probable" y el 55% no teme por su puesto actual, frente al 58% de 2023.

"Aun en un contexto económico desafiante, en el que la cautela ha sido la norma predominante en las empresas, el empleo pareciera mantenerse estable, sin señales visibles de deterioro. Los trabajadores argentinos mantienen niveles de confianza similares a los de ciclos económicos de mayor actividad", señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Menor satisfacción y más ganas de cambiar de trabajo

El estudio también muestra una caída en la satisfacción laboral: solo el 44% de los argentinos afirma estar satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual, cinco puntos menos que en 2023. En comparación, Chile lidera la región con un 55% de trabajadores satisfechos, seguido por Uruguay con el 48%.

En paralelo, crece el deseo de cambio: el 86% de los argentinos asegura estar en búsqueda activa de un nuevo empleo, un salto de 24 puntos porcentuales frente a 2023, cuando el indicador alcanzaba apenas el 62%. Este porcentaje ubica al país a la cabeza del podio regional, seguido por Uruguay (67%) y Chile (44%).

No obstante, la movilidad real sigue siendo baja. Solo el 19% de los argentinos y chilenos -y el 18% de los uruguayos- declaró haber cambiado efectivamente de trabajo en los últimos seis meses.

Qué motiva a los argentinos a buscar otro empleo

Entre las principales razones para buscar un cambio laboral, el salario y los beneficios encabezan el ranking con el 36% de las menciones, seguidos por las oportunidades de desarrollo profesional (28%) y un ambiente de trabajo agradable (9%).

Otros factores que influyen en el deseo de cambio son la seguridad laboral (8%), el equilibrio entre vida personal y profesional (8%), el trabajo con propósito (4%) y la posibilidad de mayor flexibilidad o trabajo remoto (3%).

"La caída en los niveles de satisfacción y el incremento en la búsqueda activa reflejan que los trabajadores siguen reevaluando sus prioridades constantemente. Más allá del salario, hoy buscan desarrollo, bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional", agregó Ávila.

El estudio de Randstad, realizado entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre, confirma que la estabilidad del empleo formal aún resiste, pero también que el deseo de cambio está en alza en un mercado laboral que atraviesa una etapa de prudencia y redefinición.