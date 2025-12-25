No todos los sueldos de inicio son iguales. El planeamiento financiero y la programación asoman como las mejores apuestas para los jóvenes profesionales

Ingresar al mercado laboral con una pretensión salarial competitiva es posible si se apunta a los sectores estratégicos.

Aunque el salario promedio para un puesto junior en Argentina es de $1.295.552 , existen roles específicos donde la cifra supera los 2 millones de pesos, según revela el último Index de Bumeran.

Para quienes recién comienzan, el área de Administración y Finanzas ofrece las mejores perspectivas, específicamente en el rol de Planeamiento Económico Financiero, donde la pretensión promedio es de $2.012.500.

Empleo Junior en Argentina: ¿hasta cuánto se puede pedir de sueldo?

El top 5 de sueldos Junior más altos por puesto:

Planeamiento Económico Financiero: $2.012.500

Programación de Producción: $1.975.000

Minería, Petróleo y Gas: $1.975.000

Relaciones Institucionales / Públicas: $1.937.500

Análisis de Datos: $1.925.000

Por el contrario, los sectores comerciales y de servicios presentan los requerimientos más bajos para quienes inician su carrera.

El top de sueldos Junior más bajos que encabezan el listado de las remuneraciones pretendidas más austeras en el segmento junior:

Telemarketing ($845.000)

Mantenimiento y Limpieza ($825.000)

De Minería a Impuestos: cuáles son los puestos con los sueldos más altos en Argentina

En un mercado laboral que busca equilibrarse con la inflación, ciertos sectores logran despegarse con cifras que superan ampliamente la media.

El salario promedio pretendido alcanzó los $1.798.322 en noviembre, pero al hacer zoom en las jerarquías más altas, los números se disparan.

El área de Impuestos se consolidó como la de mayor aspiración salarial para quienes ocupan roles de supervisor o jefe, con una pretensión de $4.600.000 por mes.

En la categoría de Senior o Semi-Senior, el sector de Minería, Petróleo y Gas lidera con pedidos de $3.300.000.

Salarios pretendidos noviembre 2025

Los salarios más altos por jerarquía: