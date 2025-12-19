El control vertical pierde terreno. Te contamos el nuevo modelo de gestión donde la toma de decisiones se distribuye entre equipos y mandos medios

El horizonte laboral para las nuevas generaciones ha cambiado de manera radical. Durante décadas, el camino "correcto" parecía ser una hoja de ruta estricta: entrar a una empresa, crecer dentro de ella y jubilarse en el mismo lugar. Hoy, ese recorrido ha entrado en una crisis de valor que transforma la manera en que se construye una carrera profesional.

El nuevo paradigma prioriza valores completamente distintos a la estabilidad tradicional: la flexibilidad, el propósito, el bienestar personal y la libertad de movimiento son los nuevos activos más buscados.

En este escenario, la rotación laboral deja de verse como un problema o una mancha en el currículum, y se convierte en un símbolo de crecimiento y evolución.

Esta transformación es un desafío directo para las áreas de Recursos Humanos. Leandro Cazorla, CEO de Adecco Argentina, sostiene que el cambio es enorme. "Hoy hablamos más de fidelización que de retención. Antes las políticas buscaban retener al talento con pagos o beneficios. Hoy, muchos jóvenes ya no ven la rotación como una mancha en el currículum, sino como un símbolo de crecimiento, movimiento y evolución profesional", afirma el ejecutivo.

El Pasaporte Laboral: cada experiencia suma un sello

Con la pérdida del ideal de estabilidad absoluta, se transforma la forma de construir una trayectoria profesional. En lugar de permanecer durante décadas en una misma organización, las nuevas generaciones eligen acumular experiencias, proyectos, aprendizajes y desafíos diversos.

Este nuevo modelo de carrera se conoce directamente como "pasaporte laboral".

"Esos ‘sellos’ son experiencias que se pueden capitalizar y que construyen un perfil profesional", señala Cazorla. Es decir, cada paso laboral -incluso los breves- añade valor y conocimiento que se puede monetizar en el siguiente destino.

El desafío para las empresas es entender que la fidelización ya no pasa solo por el salario, sino por una propuesta de valor más flexible, dinámica y con un propósito claro.

El cambio de prioridades: de la casa propia a la exploración

La modificación de mentalidad de las nuevas generaciones no es exclusiva del trabajo, sino que atraviesa todos los aspectos de la vida. Así como para muchos jóvenes viajar, formarse y vivir nuevas experiencias pasó a ocupar el lugar que antes tenía la casa propia como gran objetivo, ese mismo cambio de mentalidad se trasladó al mundo laboral.

El trabajo ya no es solo un espacio de permanencia. Es un territorio de exploración, aprendizaje y construcción personal, donde la experiencia suma un capital intangible que el mercado valora tanto o más que la antigüedad.

En este contexto, factores como:

La flexibilidad horaria y de lugar de trabajo.

El equilibrio entre vida personal y laboral.

El clima de trabajo y el liderazgo cercano.

Las oportunidades reales de desarrollo.

Estos elementos ganan protagonismo de manera abrumadora frente a las propuestas rígidas o el cheque de sueldo como única herramienta de fidelización.

Fidelizar en un mercado en movimiento

Aunque la productividad sigue creciendo con el tiempo y la permanencia continúa siendo clave en ciertas posiciones estratégicas, la forma de construir compromiso ha cambiado para siempre. Las organizaciones ya no pueden apoyarse únicamente en esquemas tradicionales ni en beneficios estandarizados y homogéneos.

Las empresas que quedan atrás son aquellas que intentan "retener" el talento con beneficios o castigos. Las que ganan la pulseada son aquellas que fidelizan el talento con un entorno que acompaña las nuevas prioridades.

Para ser competitivas en este mercado en constante movimiento, las empresas tienen que diseñar estrategias de fidelización basadas en pilares clave:

Propósito: Ofrecer un sentido trascendente al trabajo.

Flexibilidad: Adaptar horarios y entornos de trabajo.

Beneficios Personalizados: Entender las necesidades de cada generación.

Lectura Real de Generaciones: Comprender las diferentes motivaciones que conviven dentro de las organizaciones.

El trabajo para toda la vida es un mito en extinción. Las nuevas estructuras laborales y la aparición del pasaporte laboral obligan a las empresas a transformar su propuesta de valor para ser un punto de paso elegido, más que un destino final impuesto