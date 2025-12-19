El informe fue publicado en el marco del debate en el Congreso de la Reforma Laboral, que, producto de la media sanción con modificaciones del Presupuesto 2026, no será resuelto en las Sesiones Extraordinarias, se le harán algunas modificaciones y, desde el gobierno, apuntan a febrero del año próximo para aprobarlo.

En cuanto a la composición del empleo, 71,9% de los ocupados son asalariados , mientras que el 28,1% restante corresponde a trabajadores no asalariados, es decir, que no tienen una relación de dependencia con un empleador: además, entre los asalariados, el 36,7% no realiza aportes jubilatorios y 13,9% de los informales lo realiza voluntariamente.

Sin embargo, el informe advierte que la presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 28,7% de la población económicamente activa: este indicador ampliado, contempla a los desocupados, a los subocupados y a los ocupados que buscan activamente otro empleo o más horas de trabajo, lo que refleja que casi 3/10 enfrentan algún grado precariedad en su inserción laboral.

Tras la firma del Presidente, Javier Milei, el proyecto de Reforma Laboral entró al Congreso y será debatido por los senadores.

A la par, los designados por el gobierno como portavoces de la titulada "Ley de Modernización Laboral", comenzaron su raid mediático explicando los pormenores del escrito y uno de ellos, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, realizó una entrevista con Antonio Laje en A24.

"La Argentina hace 10 años que no genera empleo y el 50% de los trabajadores están por fuera de la Ley: esta Reforma está pensada para quienes están en la informalidad, para que tengan derechos y para los jóvenes, porque la actual es de la década de 1970 y la mitad de los trabajadores son sub 35", sentenció Fariña.

"Es cierto que tiene algunos artículos con regímenes tributarios, para fomentar la producción y el empleo, pero es una Ley Laboral, no Tributaria, por eso no vemos una restricción sobre a qué cámara debería ingresar", aclaró el secretario, al ser consultado sobre por qué el proyecto no ingresa primero en la Cámara de Diputados.

Al respecto de la cuestión tributaria, Fariña reveló que "cada punto que crece la Argentina, implica un aumento del 30% en la recaudación y mientras avancen la motosierra y el crecimiento, el gobierno va a ir bajando impuestos y uno de los primeros son los laborales: la intención es fomentar que los que tienen empleados en negro o con monotributo, los pasen a relación de dependencia, a través de incentivos".

"Después de tres años tenemos media sanción de Presupuesto, pero faltaron cosas muy importantes, como el energético o la coparticipación de la Ciudad: tenemos que corregir las dos leyes que no se pueden pagar porque no estamos dispuestos a negociar el equilibrio fiscal", mencionaron desde el legislativo.