A tan solo días de ingresar en el debate público, se conocen algunos adelantos de la Reforma Laboral que impulsa el presidente Javier Milei

La Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei ya fue redactada y se presentará en las sesiones extraordinarias del 10 de diciembre, cuando los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) se asienten en sus escaños.

Mientras tanto, crecen los rumores del posible contenido de la propuesta, y los trascendidos indican que se trataría de un paquete mixto, que retomaría algunos conceptos que van, desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 a la Ley Bases, pasando por la iniciativa de la diputada por LLA, Romina Diez.

Los encargados de revisar las líneas de la Reforma, son los miembros del decretado Consejo de Mayo, un órgano del gobierno comandado por el ministro del Interior, Manuel Adorni, que pretende ser clave en las políticas a largo plazo. Lo conforman:

el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, en representación de los gobernadores

la senadora nacional por la Provincia de Santa Fe, Carolina Losada

el diputado nacional, Cristian Ritondo

Gerardo Martínez, Secretario de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina)

Martín Rappallini, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina)

De acuerdo con algunos medios especializados y sumado a los adelantos que realizó iProUP, respecto a la similitud con el modelo Mercado Libre, se estima que habrá un importante foco sobre la Ley de Contratos de Trabajo.

A grandes rasgos, la información plantea modificaciones

de las vacaciones, a través del Artículo 1 54

a través del Artículo 1 de la licencia por enfermedad, correspondiente al Artículo 26

del Art.32, referido a indemnizaciones

los aportes sindicales obligatorios

y la formalización del banco de horas y del fondo de cese laboral

Según trascendidos, el banco de horas y el fondo de cese son dos ítems que ya cuentan con jurisprudencia: el primero, que implica la extensión de la jornada laboral a 12 horas y francos compensatorios, se utiliza en 170 convenios colectivos, principalmente en la industria minera, donde los trabajadores se trasladan para vivir al lado de la mina.

¿Cómo serían las nuevas indemnizaciones con la Reforma Laboral de Milei?

"Lo que se plantea es que, aunque no esté en la Ley, en la práctica ya existen el banco de horas y los francos compensatorios, en el marco de los convenios colectivos, y que el fondo de cese laboral ya está incorporado en el marco de la Ley Bases, a pesar de que, en la práctica, no se está aplicando", indicó Silvana Iudkovsky, abogada laboralista de MR Consultores.

Otro de los temas en boga, son las indemnizaciones, que sufrirían modificaciones: "en un momento se hablaba de limitar la indemnización a diez sueldos, pero eso no va a ocurrir porque no se puede retroceder en derechos ya adquiridos, pero podría aplicarse a un nuevo trabajador", aclaró Iudkovsky.

Según la letrada, el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que hoy define que "la base de cálculo es un sueldo por año trabajado, tomando la mejor remuneración mensual normal habitual", recuperaría lo redactado en el DNU 70 del 2023 y usaría de referencia el 'Fallo Vizzoti-AMSA', del año 2004.

"Este fallo indicó que no se pueden utilizar los topes indemnizatorios del convenio colectivo, dispuestos y homologados por el ministerio de Trabajo, cuando afecten en más de 33% la mejor remuneración mensual normal habitual: se debe tomar el 67% de la mejor renumeración y multiplicarlo por los años contribuidos", reveló.

"En CABA los bonos, el aguinaldo y lo que se llaman beneficios sociales, como el auto o el celular, no se contemplan dentro de las indemnizaciones, pero en Provincia de Buenos Aires si: esta redacción dejaría en claro que no serían tomados como parte de la mejor remuneración mensual normal habitual", anticipó.

Entre otros adelantos que se hicieron públicos, hay posibles cambios en la licencia por enfermedad, donde, en caso de que un trabajador quede "imposibilitado de prestar servicios por un accidente o una enfermedad inculpable, recibirá una prestación dineraria a cargo del empleador, de carácter no remunerativo y no contributivo, equivalente al 80% de los haberes netos percibidos".

¿Cómo quiere Milei que te tomes vacaciones con la nueva Reforma Laboral?

`"Eso sería un cambio radical, porque lo que paga el empleador es un concepto remunerativo, que está sujeto a la totalidad de aportes y contribuciones de los subsistemas de seguridad social, los plazos son los mismos, pero el concepto sería de naturaleza no remunerativa, neta y financiaría solo el sistema de obra social", argumentó Iudkovsky.

Dentro de las filtraciones, hay algunas medidas que perjudicarían a los sindicatos, motivo por el cual la iniciativa habría recibido una reseña negativa por parte de Martínez: fin de la ultraactividad, que le pone punto final a la vigencia de todas las negociaciones de convenios colectivos, una vez finalizado el plazo y el de los aportes obligatorios.

"Los convenios colectivos suelen fijar aportes obligatorios, con destino a distintas prestaciones que fija el sindicato: es como una cuota de afiliación encubierta, pero no es renunciable y si bien se insiste sobre la voluntad del trabajador de hacerla o no, aún está en debate", sostuvo.

Finalmente, el tema vacaciones es otro en el ojo de la tormenta, ya que establecería "que el empleador deberá otorgar las vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente".

En línea con el banco de horas, la Reforma plantearía las facultades para que la empresa autorice períodos distintos, cuando lo ameriten las características especiales del sector y hasta podrá fraccionar las vacaciones por hasta una semana, pero exigiría una notificación por escrito con una anticipación mínima de 45 días.

Esto último podría ser disonante, si se contempla además, una modernización de los sistemas como el telegrama de renuncia, algunas inducciones y los contratos. Habría también un apartado para el cobro del sueldo en divisas o criptomonedas y recibir el pago a través de una billetera virtual, pero esto último, dijo Iudkovsky, podría ser más complicado.