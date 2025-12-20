"Incluye la presencia en el evento, una historia previa, otra con video de la presentación y un posteo contando las características del nuevo menú. Por todo eso, son $9.500.000, decía el presupuesto que recibió Mauro de una influencer especializada en gastronomía, a la que consultó para saber cuánto le saldría darle algo de visibilidad a su restaurante.

Este presupuesto no lo sorprendió, estaba dentro de la media de los que le pasaron. Y números similares también cuentan empresas de retail que contratan a influencers para promocionar sus productos.

Entonces, ¿cuánto ganan estos generadores de contenidos? Lo cierto es que hay disparidad en los números, pero todos parten de millones al presupuestar.

"En campañas integrales, las tarifas no se calculan simplemente sumando los costos unitarios de cada formato", explica Magalí Grasso, Trade Lead y Trinidad Bottaro, Account Supervisor de CATCH, agencia especializada en cultura y entretenimiento.

Generalmente, se construye un paquete integrado, en el que "el fee (precio) mejora respecto a contratar piezas aisladas, porque el talento valora la continuidad con una misma marca y la eficiencia de producir varios contenidos en una misma jornada y formar parte continua de una marca", asegura Grasso.

Según la ejecutiva, cuando se puede concretar un pack,"el resultado suele ser un fee optimizado que beneficia a ambas partes: la marca logra consistencia y mejor costo por pieza, y el creador accede a un deal más estable y predecible. Ambos se aseguran que van a estar juntos por un tiempo determinado" lo que se denomina exclusividad implícita.

Cuánto dinero se gana como influencer en Argentina

"Si querés que tu producto esté dentro de mi contenido en Instagram, que aparezca como algo orgánico en un video, entonces el presupuesto es de $4.700.000. Por un posteo tradicional de recomendación, el fee es de $3.000.000", le dijeron a Juliana cuando preguntó cuánto le costaría que uno de sus influencers favoritos incluya su marca en su perfil.

Si a la red de las fotos quería sumar la réplica de la publicación en TikTok, entonces el precio se incrementaba un 40%. Claro, el precio está en relación con el más de millón de seguidores, y también a la presencia prácticamente diaria que tiene en redes.

"El engagement real pesa muchísimo más que el número de seguidores al momento de fijar un fee. Hoy es la métrica más observada por clientes y agencias porque refleja de manera más fiel la capacidad del creador para generar alcance e interacción auténtica", indica Grasso.

Tal como explica la líder de CATCH, "si bien la cantidad de seguidores sigue siendo un dato relevante, la dinámica actual de las plataformas –donde la viralización y los algoritmos priorizan el contenido por encima de la cantidad de seguidores– hace que el reach y el engagement efectivo sean los indicadores que realmente anticipan el impacto de una pieza y justifican el valor económico de una colaboración".

Cuánto ganan según la cantidad de seguidores

Por supuesto que no es lo mismo un influencer masivo, con millones de seguidores, que aquellos que son de nicho, que están especializados en un tema y tienen una comunidad que los sigue por su conocimiento.

Entonces, esto impacta en los precios de historias, posteos, reels o videos. "Las tarifas de los influencers varían enormemente según tipo de creador, industria, nivel de compromiso y comunidad. No hay un valor fijo, sino rangos orientativos que dependen del valor percibido, no solo del número de seguidores", asegura a iProUP Ximena Díaz Alarcón, cofundadora & CEO de Youniversal.

Alarcón recrea un tarifario según la cantidad de seguidores:

"Los nano y micro influencers (hasta 100.000 seguidores) suelen cobrar entre decenas y pocos cientos de dólares por pieza"

(hasta 100.000 seguidores) suelen cobrar por pieza" "Los mid-tier (de 100.000 a 500.000), entre unos cientos y pocos miles de dólares "

(de 100.000 a 500.000), " "Los macro (de 500.000 a 1 millón), entre miles y hasta u$s10.000 "

(de 500.000 a 1 millón), " "Las celebridades o mega influencers pueden superar ampliamente los 10.000 dólares por publicación"

Al igual que su colega, la fundadora de Youniversal señala que el engagement real, la calidad del público y la afinidad con la marca pesan más que el tamaño de la audiencia. Factores como exclusividad, derechos de uso de imagen, duración de la campaña y cantidad de plataformas ajustan fuertemente el precio final.

La experta tiene una mirada especial sobre las exigencias de cada red en la producción que deben realizar los influencers: "YouTube tiende a tener los valores más altos por la producción que implica, seguido de Instagram y TikTok".

Además, según Díaz Alarcón, "en los últimos dos años, los fees se moderaron o estabilizaron por la expansión del mercado y la profesionalización del influencer marketing, aunque se compensó con más cobros por derechos, bundles y contenido cruzado".

Qué red social rinde más a los influencers

En el mundo de las redes sociales cada tipo de contenido tiene un valor estimado: "Los reels y posteos de Instagram suelen ser más caros que las stories, los videos de TikTok algo menores, y YouTube se ubica en el nivel más alto por su mayor producción", inisite Díaz Alarcón.

"A esa base se le suman factores como uso en varias plataformas, derechos de imagen, exclusividad por categoría, si la campaña incluye varios contenidos o fases, se aplica un descuento por paquete", detalla la fundadora de Youniversal.

Ahora, cuando se observan las categorías más activas, según esta analista, las que más se mueven son: belleza & cuidado personal, moda, tech/consumer electronics, gaming, travel/hospitality y CPG. "En categorías financieras, B2B y health se ven incrementos por expertise", suma Díaz Alarcón.

Y completa: "La exclusividad, los derechos de imagen y la duración de la campaña son los factores que más hacen variar un presupuesto".

"Las tarifas cambian según la plataforma. YouTube es la más cara, Instagram tiene valores intermedios y TikTok es más accesible, pero muy eficaz en alcance y viralidad", aclara Díaz Alarcón.

En síntesis, dice Grasso, "no existe una categoría mejor pagadora en términos absolutos, pero sí sectores en los que las marcas destinan más presupuesto a creadores porque el contenido tiene un impacto directo en awareness, posicionamiento o venta".