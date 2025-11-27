De esta manera, la compañía insignia de impresoras espera ahorrar cerca de u$s1.000 millones hacia el final de su año fiscal 2028. Todos los detalles
27.11.2025 • 15:40hs • Recortes masivos
Nueva ola de despidos: HP despide a 6.000 empleados mientras acelera su apuesta por IA
HP, el gigante global de impresoras, anunció un profundo proceso de reestructuración global que incluirá el despido de entre 4.000 y 6.000 empleados en los próximos años.
Según detallaron, el objetivo es reducir costos, mejorar la productividad y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) en todas sus líneas de negocio.
La compañía estima que estas medidas le permitirán ahorrar cerca de u$s1.000 millones hacia el final de su año fiscal 2028.
El plan apunta a "impulsar la satisfacción del cliente, la innovación de productos y la productividad mediante la adopción y habilitación de IA", detalló la firma durante la presentación de sus resultados anuales.
La reducción de personal será progresiva y se completará antes de que termine el año fiscal 2028.
Junto con los ahorros proyectados, HP anticipó que deberá afrontar costos de reestructuración por alrededor de u$s650 millones, de los cuales unos u$s250 millones impactarán en el año fiscal 2026.
El recorte se alinea con la estrategia de otras grandes tecnológicas que también ajustaron sus plantillas para reorganizar operaciones y redirigieron recursos hacia tecnologías emergentes como la IA generativa.
En términos financieros, HP cerró su año fiscal 2025 con un beneficio por acción de u$s2,65, por debajo de los u$s2,81 registrados el año anterior.
Aun así, la compañía destacó que logró mejorar sus ganancias en la segunda mitad del año y que generó u$s1.900 millones en retornos para los accionistas.
Karen Parkhill, directora financiera de HP, indicó que la empresa atraviesa un entorno dinámico y desafiante, pero insistió en que la hoja de ruta es clara.
"Estamos tomando medidas decisivas para mitigar los recientes obstáculos en materia de costes e invirtiendo en iniciativas basadas en IA para acelerar la innovación de productos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar la productividad", detalló.
Con este anuncio, HP se suma a una ola de reestructuraciones entre otros gigantes de IT que busca adaptar a las grandes tecnológicas al impacto transformador de la inteligencia artificial.