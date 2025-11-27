De esta manera, la compañía insignia de impresoras espera ahorrar cerca de u$s1.000 millones hacia el final de su año fiscal 2028. Todos los detalles

HP, el gigante global de impresoras, anunció un profundo proceso de reestructuración global que incluirá el despido de entre 4.000 y 6.000 empleados en los próximos años.

Según detallaron, el objetivo es reducir costos, mejorar la productividad y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) en todas sus líneas de negocio.

La compañía estima que estas medidas le permitirán ahorrar cerca de u$s1.000 millones hacia el final de su año fiscal 2028.

El plan apunta a "impulsar la satisfacción del cliente, la innovación de productos y la productividad mediante la adopción y habilitación de IA", detalló la firma durante la presentación de sus resultados anuales.

La reducción de personal será progresiva y se completará antes de que termine el año fiscal 2028.

Junto con los ahorros proyectados, HP anticipó que deberá afrontar costos de reestructuración por alrededor de u$s650 millones, de los cuales unos u$s250 millones impactarán en el año fiscal 2026.

El recorte se alinea con la estrategia de otras grandes tecnológicas que también ajustaron sus plantillas para reorganizar operaciones y redirigieron recursos hacia tecnologías emergentes como la IA generativa.

En términos financieros, HP cerró su año fiscal 2025 con un beneficio por acción de u$s2,65, por debajo de los u$s2,81 registrados el año anterior.

Aun así, la compañía destacó que logró mejorar sus ganancias en la segunda mitad del año y que generó u$s1.900 millones en retornos para los accionistas.

Karen Parkhill, directora financiera de HP, indicó que la empresa atraviesa un entorno dinámico y desafiante, pero insistió en que la hoja de ruta es clara.

"Estamos tomando medidas decisivas para mitigar los recientes obstáculos en materia de costes e invirtiendo en iniciativas basadas en IA para acelerar la innovación de productos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar la productividad", detalló.

Con este anuncio, HP se suma a una ola de reestructuraciones entre otros gigantes de IT que busca adaptar a las grandes tecnológicas al impacto transformador de la inteligencia artificial.