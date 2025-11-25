A partir de diciembre, la herramienta de trabajo registrará la ubicación del usuario según su conexión o desconexión del Wi-Fi del edificio

Microsoft Teams, la herramienta de videollamadas de Microsoft, anunció una nueva actualización en su plataforma de colaboración para empresas, una novedad que enciende las alarmas dentro de muchos equipos de trabajo.

A partir de diciembre, el sistema tendrá una nueva función capaz de detectar de manera automática cuando un trabajador entra o sale de la oficina mediante la conexión al Wi-Fi institucional.

La actualización permitirá que Teams registre la ubicación del usuario según su conexión o desconexión del Wi-Fi del edificio.

De esta manera, la plataforma marcará automáticamente el ingreso físico del empleado sin que tenga que hacer nada y al perder la señal, notificará que ya se retiró del lugar.

Microsoft aclaró que la función estará desactivada por defecto y que será cada trabajador quien decida activarla.

La introducción de esta herramienta coincide con un clima de creciente desconfianza en torno al monitoreo laboral.