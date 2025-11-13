Dos empresas firmaron un acuerdo para el dictado de cursos de nuevas tecnologías en casas de altos estudios bajo el modelo "educación como servicio"

La Argentina ocupa un lugar de privilegio en el ecosistema cripto a nivel global, gracias no solo a una gran adopción de estos activos, sino también al talento técnico y emprendedor es marca registrada del país.

En este contexto, Badhead Labs y NUCBA anunciaron una alianza tecnológica universitaria para impulsar programas de capacitación en nuevas tecnologías en las casas de altos estudios argentinas.

Alianza educativa

La iniciativa entre ambas firmas buscan acercar las herramientas más innovadoras al aula y acelerar la integración de la Inteligencia Artificial, Web3 y el Desarrollo Digital en la educación superior.

La primera etapa de esta colaboración se está desarrollando en la Universidad de La Matanza, donde ambas organizaciones, junto a Gabriel Blanco, decano de la facultad de Ingeniería, impulsan un programa que combina formación práctica, visión estratégica y actualización constante para docentes y estudiantes.

"Esta alianza tecnológica universitaria representa un paso clave hacia un modelo educativo más dinámico y conectado con la realidad del mercado", señala Luciano D'Amico, CEO & Founder de NUCBA.

Modelo Educación como servicio

El proyecto se enmarca dentro de la visión Education as a Service, una propuesta que entiende la educación como un servicio adaptable, capaz de evolucionar al ritmo de la innovación. Así, se buscará que las universidades puedan incorporar contenidos de vanguardia sin los tiempos ni las barreras tradicionales.

Gastón Lavorato (Bagheads Labs) y Lucas D'Amico (NUCBA)

Acompañando esta iniciativa, Badhead Labs y NUCBA conformaron un advisor board integrado por referentes de la industria que aportan perspectiva y experiencia desde distintos frentes del ecosistema digital, ente los que se destacan:

Bebe Pueyrredón, CEO & cofundador de BOMBO

Gina Giraldo, especialista en comunicación y blockchain

Mery Cayre, economista, MBA y fundadora de Klozer y Buyflow AI

Leonardo Del Temple, director creativo en BOMBO y fundador de Heka Studio

"Este acuerdo no solo une a dos organizaciones, sino que articula conocimiento, industria y propósito. La educación necesita puentes, y este es uno de ellos", asegura Gastón Lavorato, CEO de Baghead Labs.