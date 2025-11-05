El nombre de la firma es Bombo y ya vendió más de 1 millón de entradas en la Argentina, con su sistema de ticketing basado en blockchain

Bombo, la plataforma argentina de venta y reventa de entradas para fiestas electrónicas y eventos basada en blockchain, fundada por Carlos Honorio 'Bebe' Pueyrredón, anunció su llegada a Chile y Perú.

Desde su creación, la firma alcanzó varios hitos como, por ejemplo:

comercializar más de 1.300 eventos

vender más de 1 millón de tickets

contar con más de 800 mil usuarios en su plataforma

Pueyrredón recordó los orígenes del proyecto: la idea surgió tras un llamado de un importante empresario del sector del entretenimiento y los shows, que quería 'hacer algo con cripto'. Como entusiasta de esta tecnología, comenzó a darle forma a la idea.

"Quisimos crear una plataforma integral para revolucionar la experiencia del usuario antes, durante y después de los shows: fue ahí que nos reunimos varias personas, hoy socios y, desde entonces, trabajamos para bridarle a la industria un entorno seguro, con agenda de eventos robusta, información y contenidos inéditos", recordó.

Bombo es hoy una plataforma 'todo en uno', que incluye

NFTickets con trazabilidad

un swap de tickets dentro de la plataforma para reventa segura

interacción entre usuarios

agenda de eventos y noticias

Con eso como lineamiento, apunta a ser una red con 3 públicos posibles:

los artistas , principalmente djs, ya que el foco está puesto en las fiestas electrónicas

los promotores

los clubbers (persona que asiste a los eventos)

Cómo funciona el sistema argentino 'anti-estafas' para fiestas electrónicas que llegó a Chile y Perú

"Nuestro propósito es que cada transacción sea trazable y protegida: que el promotor registre su venta en el sistema y que el clubber pueda tener su ticket seguro y guardado como NFT con propuestas estéticas increíbles", describió Pueyrredón.

Algunas de las novedades que le aporta Bombo al mundo de los eventos y, principalmente, al mundo de las fiestas electrónicas es la seguridad y la trazabilidad de las entradas que, apalancadas en Blockchain (la misma tecnología sobre la que se monta Bitcoin) ofrecen tickets que funcionan como un Token No Fungibles (NFT).

Uno de los fuertes de la compañía es la protección ante el fraude o 'ticketing scalping’, donde se utilizan bots para comprar y revender entradas a precios muy inflados, algo que perjudica hasta al propio artista.

"Creamos un swap donde el usuario que no puede ir a un show pueda ofrecérselo a otro bajo un formato muy seguro, donde solo la tecnología intermedia y evitando las reventas con archivos PDF o QR que se vendían más de una vez y centralizando todo en la misma plataforma, lo que aporta trazabilidad", expresó Pueyrredón.

"En nuestros comienzos, y a través de un proceso de startup bootstrapping financiamos el 100% del desarrollo y en 6 meses, logramos vender más de 200.000 entradas", rememoró.

Respecto a la llegada de este modelo a Chile y Perú, desde la plataforma esperan capturar el 50% de los festivales masivos en Chile y al menos el 25% del mercado electrónico en Perú.

Ya poseen algunos eventos relevantes en aquellas latitudes, así como ya lo hicieron con el popular festival de música electrónica Ultra Buenos Aires.