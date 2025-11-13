Con foco en la empleabilidad, el proyecto busca acercar conocimientos clave para participar en la nueva economía digital global

Salesforce y Potrero Digital anunciaron una alianza estratégica para capacitar a 100.000 personas en IA y competencias digitales con el objetivo de democratizar el acceso a la educación tecnológica en todo el país.

La propuesta incluye un curso introductorio accesible para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos.

A través de Trailhead -la plataforma educativa de Salesforce- los participantes podrán realizar el curso gratuito "IA - Agentblazer Champion", una experiencia autoguiada de seis horas que enseña los fundamentos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones éticas.

Quienes completen el curso podrán seguir formándose con Potrero Digital, que ofrece trayectos adicionales en habilidades digitales. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan completando un formulario online.

La alianza entre Fundación Compromiso -impulsora de Potrero Digital- y Salesforce apunta a reducir las brechas de conocimiento y empleabilidad, y acercar herramientas concretas a comunidades con menor acceso a la economía digital.

El anuncio se realizó durante el evento "IA para Todos", en el Distrito Quartier Retiro, uno de los polos tecnológicos más activos de la Ciudad de Buenos Aires.

Inclusión digital con impacto federal: la nueva apuesta de Salesforce

Potrero Digital sumará a partir de 2026 un nuevo trayecto formativo en Administración Salesforce, una disciplina cada vez más demandada a nivel global.

"Queremos que en cada rincón del país todas las personas tengan la oportunidad de incorporar la tecnología en su vida y en su trabajo. La inteligencia artificial nos permite hacerlo de manera más personalizada, potenciando el talento y las oportunidades de cada comunidad", explicó Carolina Biquard, directora ejecutiva de Fundación Compromiso.

Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina, agregó que "queremos que cada persona, sin importar su punto de partida, pueda incorporar la inteligencia artificial en su día a día: para atender mejor, conocer más y llegar más lejos."

"Empezamos con 100.000 oportunidades de formación, y este es solo el comienzo de algo mucho más grande", añadió.

Juan José Bertamoni, director de Potrero Digital, convocó a sumarse al programa: "Desde Potrero Digital creemos que el talento está en todas partes y esta ruta de formación es la llave para que muchos encuentren su lugar en los trabajos del futuro".